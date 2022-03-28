В России существенно уменьшается арсенал ракетного вооружения, – Генштаб ВСУ

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, вовлеченные в производство ракет, перевели на круглосуточный режим работы. Это говорит о том, что у врага существенно уменьшается количество такого вооружения.

Об этом сообщили в ежедневном своде Генштаба ВСУ по российскому вторжению. Соответствующее сообщение там было опубликовано вечером 28 марта.

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В Генштабе обратили внимание на международные санкции, запрещающие поставку высокотехнологичной продукции для России. В таких условиях процесс импортозамещения будет иметь длительный эффект.

При этом нет близкой перспективы самостоятельного изготовления высокотехнологичного радиоэлектронного оборудования у государства-агрессора. А именно это является важным компонентом технологического процесса изготовления ракет.

Защитники все эффективнее сбивают ракеты

Накануне у Зеленского подчеркнули, что россияне наносят по Украине все больше ракетных ударов. В то же время в Воздушных Силах ВСУ сообщили, что показатель сбивания вражеских ракет сейчас выше, чем в начале российского вторжения. К сожалению, абсолютно все ракеты сбивать невозможно.

Издание The Insider пишет , что 26 марта выпустили на территорию Украины рекордное количество ракет – 70. Долетели только 8, остальные были уничтожены в небе.

Военный эксперт Виктор Ягун заявил в комментарии 24 канала, что 50 – 60% ракет, запускаемых с территории России, не достигают своей цели. Они либо падают, либо попадают не туда, куда следует. При нормальном функционировании техники этот показатель должен достигать около 10%.

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