В России свирепствует эпидемия, которая поражает мозг

Россия стремительно превращается в остров. Есть Большая Земля – и есть кусок суши, на котором осталось много живых людей, в том числе для меня очень важных.

Я знаю, как им плохо. На острове свирепствует эпидемия. Она поражает мозг, и у заболевших нарушается зрение.

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Z на лбу

Белое видится им черным, черное – белым, а на лбу у них образуется сыпь в виде буквы Z.

Тех, у кого иммунитет к этой заразе, выслеживают. Они в еще большей опасности.

Наблюдать за этим со стороны невыносимо. Что делать – пока непонятно. Но лечить первых и спасать вторых необходимо.

Важно "Терпи, моя красавица": Россия уже расплачивается за войну в Украине

Все время только об этом и думаю.

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