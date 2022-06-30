В России тактика "взять на понт", – Фейгин об угрозах Москвы в сторону Норвегии

Россия снова бросается угрозами во все стороны из-за введенных против нее санкций. На этот раз они снова говорят о "неизбежных мерах" в ответ Норвегии, которая не пропустила груз оккупантов на Шпицберген.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, ничего Кремль поделать не сможет. У них банально нет возможности потягаться с такими государствами. Это – обычные "понты".

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Россия не сможет испугать Норвегию

Фейгин напомнил, что Норвегия еще со времен СССР всегда была так называемым "злобным врагом". Там всегда были споры из-за движения военных самолетов, подлодок и т.д.

С этой точки зрения ничего нового. Норвегия очень серьезное государство в этом вопросе. Кроме того, у нее мощная армия, такая северная. Москва ничем не может ответить, как в Финляндии, так и в Литве. Конечно, есть ядерные ракеты. Но ударишь – и тебя самого нет. И как это использовать?

– подчеркнул Марк Фейгин.

Сейчас вокруг России начинает сдавливаться кольцо санкций. Особенно забавно, что Путина об этом предупреждали и раньше: любое действие против Украины приведет к цепочке событий, которые обложат Россию с разных сторон.

Теперь, шутит Фейгин, осталось России поссориться с Турцией и Китаем. И тогда все – Кремль будет дружить только с Северным Ледовитым океаном.

Зачем Россия угрожает Норвегии

В России практически нет другого выхода. Они увидели определенные сомнения в Евросоюзе после попытки надавить на Литву. Поэтому и повторяют свою тактику "понтов": вызовут посла, начнут неоднозначно угрожать ядерными лодками. Может, так и что-то сработает – надеются в Кремле.

На самом деле, Россия никак не сможет повлиять на эту ситуацию. Они будут вынуждены привыкать к новой реальности.

Будут в Шпицберген как-нибудь залетать. Будут доставлять кораблями грузы из Санкт-Петербурга в Калининград. Ничего они не сделают. Возможностей нет никаких, – отметил Марк Фейгин.

Россия теперь угрожает Норвегии из-за ситуации на Шпицбергене: смотрите видео

Напомним, Норвегия не пропустила российский груз из-за собственной территории в Шпицберген. Причина – наложенные на Россию санкции из-за вторжения в Украину. Оккупанты уже жаловались, ведь на пограничной станции буквально застряли 20 тонн российских товаров.

Похожая ситуация недавно произошла в Литве. Там перестали пропускать транзитом санкционные товары, чем возмутили Кремль. Они снова начали бросаться угрозами и пытаются сделать так, чтобы ЕС нажал на Литву и отменил ограничения.