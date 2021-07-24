В России туристический автобус слетел в пропасть: есть жертвы и пострадавшие

В России произошла жуткая авария. В Краснодарском крае у туристического автобуса отказала тормозная система и он слетел с дороги. Погибли по меньшей мере 2 человека, около 2 десятков пострадали.

Трагедия произошла 24 июля на Кубани. Автобус, у которого были проблемы с тормозами, не вписался в поворот.

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Несколько пострадавших – в очень тяжелом состоянии

Среди 20 пострадавших, трое травмированных – в крайне тяжелом состоянии. Российские правоохранители проводят расследование.

Органы прокуратуры будут определять, отвечали ли действия перевозчика требованиям безопасности. В частности, говорится о техническом состоянии транспорта.

Смотрите видео с места аварии:

В России маршрутка врезалась в БТР

Отметим, что 13 июля в России произошла резонансная ДТП. На Ставрополье столкнулись БТР Росгвардии и маршрутка. Военная техника двигалась в колонне, столкновение произошло по вине водителя "Газели". Авария стала смертельной для двух пассажиров маршрутного такси, еще четверо оказались в больнице.

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А в конце июня в Краснодарском крае попали в аварию сразу 2 автобуса, пассажирами которых были дети. Транспорт двигался колонной, когда у одного из автобусов отказали тормоза и он протаранил другой. 15 детей и водитель получили травмы.