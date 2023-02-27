Крымское вино в супермаркете Санкт-Петербурга обозначили как украинское: россияне бесяться
В одном из магазинов Санкт-Петербурга продается вино из оккупированного Крыма. На нем стоит маркировка с сине-желтым флагом.
Вино производят на заводе в Ялте. Его признали "продукцией из Украины". Соответствующую наклейку разместили на полке.
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Россияне в соцсетях возмущаются таким решением супермаркета. Они призывают разобраться с директором магазина и "сбросить ему на голову холодильник".
Реакция россиян / Скриншот по соцсетям
Россияне "не поддерживают" войну против Украины / Скриншот из соцсетей
Украина вернет Крым
Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина делает военные шаги для деоккупации полуострова. Защитники технически готовятся к контрнаступлению оружием, усилением, формированию бригад.
Надо работать. Поэтому, отвечая на вопросы о шагах, я могу сказать одно – все зависит от нас. Будут соответствующие справедливые деоккупационные шаги и, дай Бог, чтобы они были удачными, – отметил президент.
Что происходит в оккупированном Крыму: последние новости
- Враг увеличивает количество живой силы в Крыму – туда прибыли срочники дополнительного усиления. Они строят фортификационные сооружения.
- В Крыму девушка нарисовала герб Украины. Ее заставили извиняться на видео.
- Россия депортирует людей из оккупированной Херсонщины. Автобусы были замечены в Крыму. Транспорт враги угнали с предприятия "Херсонский коммунальный транспортный сервис".