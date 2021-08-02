В России украинца осудили за якобы попытку вывезти детали ЗРК

Суд республики Марий Эл осудил украинца за якобы контрабанду деталей зенитно-ракетного комплекса. Кроме того, его обвинили в связях с СБУ. Имени осужденного не называют.

Российские следователи убеждают, что поймали украинца "на горячем", а тот признал свою вину.

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Детали российского расследования

Российские спецслужбы сообщают, что во время задержания у гражданина Украины нашли и изъяли поддельные документы и удостоверения, которые якобы доказывают его причастность к работе в СБУ.

Одно из последних заявлений Минобороны о желании Украины построить свой ЗРК в России использовали как доказательство вины обвиняемого.

Суд признал виновным украинца и приговорил его к 3 годам и 4 месяцам заключения в колонии общего режима.

В России задержали украинца за якобы контрабанду деталей ЗРК: видео

Обратите внимание! Во время празднования Дня Воздушных сил ВСУ министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина рассматривает возможность создания зенитно-ракетных комплексов средней дальности. На базе Ан-178 есть инициатива создать самолет радиолокационного обнаружения и управления. Целью создания этого является усиление противовоздушной обороны государства.