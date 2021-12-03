В России украинскому политзаключенному Марченко присвоили статус "склонный к суициду"

Украинскому политическому заключенному Александру Марченко в России присвоили статус "склонный к суициду". При этом никакого осмотра психиатра украинцу не проводили.

Об этом рассказала омбудсмен Людмила Денисова. Она подчеркнула, что таким образом Россия оказывает давление на Марченко, постоянно нарушая его права.

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Об отметке Марченко узнал случайно

О том, что он оказывается "склонен к суициду", Марченко узнал случайно. Эта отметка появилась в его личном деле уже когда Верховный суд России рассматривал кассацию на его незаконный приговор 16 ноября 2021 года.

Никакой консультации психолога не было

При этом, Марченко ни одну психиатрическую экспертизу не назначали, да и консультации врача-психолога не было.

Такой статус, отметила Денисова, может повлиять на условия содержания Марченко. Его уже этапировали из Москвы в Улан-Удэ.

Обращаюсь к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой содействовать в проведении консультации врача-психиатра с соответствующим заключением относительно психологического состояния Александра Марченко,

– написала Денисова.

Омбудсмен призвала международное сообщество обратить внимание на нарушение прав Марченко. Также мир должен усилить давление на страну-оккупанта.

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Что известно о заключении Александра Марченко:

Марченко задержали на территории оккупированного Донбасса в декабре 2018 года.

Мужчина приехал, чтобы подать заявление об угоне машины, которую оставил на СТО.

2 месяца Марченко пробыл в тюрьме "Изоляция", где под пытками признался.

На территории России его приговорили к 10 годам за "шпионаж".

Верховный суд России отказал в пересмотре приговора.

Текст публикации Людмилы Денисовой:

Украинскому политзаключенному Александру Марченко, которого в России незаконно приговорили к 10-ти годам лишения свободы за якобы "шпионаж", назначили статус "склонен к суициду".

Во время рассмотрения Верховным судом РФ 16 ноября 2021 года кассации на незаконный приговор Александру стало известно о внесении соответствующей отметки в его личное дело.

Установление такого "статуса" является методом давления на Александра Марченко, ведь психологическая экспертиза ему не проводилась, консультации врача-психиатра не предоставлялись. Хуже всего, что российские тюремщики могут манипулировать "статусом склонного к суициду", ужесточив условия содержания Александра.