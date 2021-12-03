Про це розповіла омбудсменка Людмила Денісова. Вона наголосила, що таким чином, Росія чинить тиск на Марченка, постійно порушуючи його права.

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Про відмітку Марченко дізнався випадково

Про те, що він виявляється "схильний до суїциду", Марченко дізнався випадково. ця позначка з'явилась у його особовій справі вже коли Верховний суд Росії розглядав касацію на його незаконний вирок 16 листопада 2021 року.

Ніякої консультації психолога не було

При цьому, Марченкові жодну психіатричну експертизу не призначали, та й консультації лікаря-психолога не було.

Зверніть увагу! Такий статус, зазначила Денісова, може вплинути на умови утримання Марченка. Його вже етапували з Москви до Улан-Уде.

Звертаюся до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової сприяти у проведенні консультації лікаря-психіатра з відповідним висновком щодо психологічного стану Олександра Марченка,

– написала Денісова.

Омбудсменка закликала міжнародну спільноту звернути увагу на порушення прав Марченка. Також світ має посилити тиск на країну-окупанта.

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Що відомо про ув'язнення Олександра Марченка:

Марченка затримали на території окупованого Донбасу у грудні 2018 року.

Чоловік приїхав, аби подати заяву про викрадення автівки, яку залишив на СТО.

2 місяці Марченко пробув у тюрмі "Ізоляція", де під тортурами зізнався.

На території Росії його засудили до 10 років за "шпигунство".

Верховний суд Росії відмовив у перегляді вироку.

Текст публікації Людмили Денісової:

Українському політв'язню Олександру Марченку, якого в Росії незаконно засудили до 10-ти років позбавлення волі за нібито "шпигунство", призначили статус "схильний до суїциду".

Під час розгляду Верховним судом РФ 16 листопада 2021 року касації на незаконний вирок, Олександру стало відомо про внесення відповідної відмітки до його особової справи.

Встановлення такого "статус" є методом тиску на Олександра Марченка, адже психологічна експертиза йому не проводилася, консультації лікаря-психіатра не надавалися. Найгірше, що російські тюремники можуть маніпулювати "статусом схильного до суїциду", посиливши умови утримання Олександра.