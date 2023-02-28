В России при странных обстоятельствах умер банкир и экс-советник Кадырова Петр Чувилин

В столице России загадочным образом умер экс-советник главы Чечни Рамзана Кадырова банкир Петр Чувилин. Он был одним из ключевых свидетелей по делу полковника Дмитрия Захарченко, а также бывшим главой ликвидированных "Инкредбанка" и "Столичного торгового банка".

Как пишут российские СМИ, Чувилин лечился в частной клинике в Москве.

Смотрите также Мычание и "дон-дон": как Кадыров поражал Скабееву своими интеллектуальными способностями

В 2014 году против Чувилина было заведено дело о покушении на мошенничество. Его обвиняли в том, что он за 5 миллионов долларов пообещал устранить конфликт банка "Европейский экспресс" с Центробанком. Тогда бывший банкир был приговорен к четырем годам колонии.

После приговора Чувилин стал одним из ключевых свидетелей по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Экс-банкир заявлял, что он и его бизнес-партнер Герман Горбунцов отдавали Захарченко по 150 тысяч долларов в месяц за "прикрытие по линии МВД", уточняет "Росбалт". Также показания Чувилина фигурировали по делу об отмывании денег через банки Молдовы, эту схему также связывали с Захарченко.

В 2018 году Чувилин вышел из колонии условно-досрочно.

Что стоит знать о Дмитрии Захарченко