В России при странных обстоятельствах умер банкир и экс-советник Кадырова Петр Чувилин
Источник:Медуза
В столице России загадочным образом умер экс-советник главы Чечни Рамзана Кадырова банкир Петр Чувилин. Он был одним из ключевых свидетелей по делу полковника Дмитрия Захарченко, а также бывшим главой ликвидированных "Инкредбанка" и "Столичного торгового банка".
Как пишут российские СМИ, Чувилин лечился в частной клинике в Москве.
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В 2014 году против Чувилина было заведено дело о покушении на мошенничество. Его обвиняли в том, что он за 5 миллионов долларов пообещал устранить конфликт банка "Европейский экспресс" с Центробанком. Тогда бывший банкир был приговорен к четырем годам колонии.
После приговора Чувилин стал одним из ключевых свидетелей по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.Справка. Экс-банкир заявлял, что он и его бизнес-партнер Герман Горбунцов отдавали Захарченко по 150 тысяч долларов в месяц за "прикрытие по линии МВД", уточняет "Росбалт". Также показания Чувилина фигурировали по делу об отмывании денег через банки Молдовы, эту схему также связывали с Захарченко.
В 2018 году Чувилин вышел из колонии условно-досрочно.
Что стоит знать о Дмитрии Захарченко
- Дмитрий Захарченко занимал должность замначальника Управления экономической безопасности МВД России. Он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.
- В сентябре 2016 года Захарченко был арестован по подозрению в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. В ходе обыска у него нашли иностранную валюту на сумму 8 миллиардов рублей.