В России разбился легкомоторный самолет: погиб пилот

3 апреля 2023, 15:06
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Российская техника снова "устала". 3 апреля в Волгоградской области разбился легкомоторный самолет.

В результате авиакатастрофы есть погибший. Об этом сообщают пропагандистские СМИ,информирует 24 Канал.

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В России упал самолет

В экстренных службах рассказали, что в Волгоградской области разбился легкомоторный самолет "Бекас". Авиакатастрофа произошла недалеко от поселка Стандартный Среднеахтубинского района.

Во время падения самолета погиб пилот.

Отмечается, что никто больше не пострадал. Информация о разрушениях не поступала.


Где упал российский самолет / Карта

Проблемы с самолетами у россиян

  • В российском городе Ейск 17 октября 2022 года произошла авиакатастрофа. Самолет упал на многоэтажку, охватившую огонь.
  • Также в марте этого года в Донецкой области вблизи захваченного города Енакиево неудачно приземлился вражеский самолет. Над населенным пунктом был виден огромный столб дыма.
  • Позже Воздушные силы ВСУ подтвердили сбитие российского Су-34 недалеко от Енакиево.
  • К тому же в России упал самолет Ан-2, на борту которого было ориентировочно 12 человек. Предварительно известно, что речь идет о 10 пассажирах и двух членах экипажа.
  • По данным росСМИ, самолет упал из-за оледенения. Российские спасатели говорили, что инцидент произошел в десяти километрах от поселка Каратайка в Заполярном районе, Ненецкого автономного округа Архангельской области.

Автор: Софія Ковнір