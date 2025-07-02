Тогда российские "Сушки" будут падать чаще: куда надо ударить ВСУ

В России третий раз за год произошла авиакатастрофа самолета класса Су-34. 1 июля неподалеку военного аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области этот истребитель-бомбардировщик разбился.

Бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала предположил возможные причины этой катастрофы.

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В России упал Су-34: новый ли это самолет

На видео, которое распространяли россияне в соцсетях, заметно, что у самолета возникла неисправность во время посадки. Как пояснил Храпчинский, Су-34 – не является новым, это модернизированный старый советский самолет. Поэтому "болячки" у них остались старые.

"Если оценивать то, что не раскрылось шасси, то значит была проблема с гидравликой. Она привела не только к проблемам с шасси, а вероятно и по определенным возможностям регулирования элементами управления этим самолетом. Такие ошибки уже были, когда самолет влетел в жилое здание. Проблема давняя и на это надо обратить внимание", – отметил авиаэксперт.

Он рассказал, что в России функционирует предприятие "Гидронмаш". Это, с его слов, единственный завод на всей территории страны-агрессора, который занимается изготовлением гидравлических систем для самолетов в частности класса Су-34.

Отметим, что военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отметил, что катастрофы российских Су-34 участились. Среди возможных причин падения истребителя он назвал неудовлетворительное техническое состояние авиации, а также высокую интенсивность полетов. Он рассказал, какую миссию выполняют Су-34 и с чем может быть связана халатность россиян в обслуживании самолетов.