Кратко об арифметике. Хочу напомнить о ветеранах. Вторая мировая война окончилась в 1945 году.

Ветераны, никогда не боровшиеся против нацизма

Минимальный возраст "детей полка" – то есть детей (которых в реальности были даже не сотни – десятки) при воинских частях – был около 12 – 14 лет.

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То есть это означает, что самый молодой ветеран должен быть старше 90 лет. А самый молодой, которому позволяли воевать – не младше 96 лет.

Если видите ветерана младшего – это либо ряженый, либо лицо, которое приравняли к ветеранам.

"Приравненные" – это участники карательных операций против антисоветского подполья в Беларуси, Украине, странах Балтии. Это также участвовавшие в карательных операциях против венгерского восстания, против берлинского, против Пражской весны. Это также бойцы, сражавшиеся в Корее, где Советский Союз (не признавая своего участия) и КНДР воевали против войск ООН. Это была последняя операция принуждения к миру, инициированная Совбезом.

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С каждым годом список "приравненных" по законам России растет. Если не ошибаюсь, сегодня это и участники советских войн 70-х годов XX века.

То есть, все эти люди к борьбе против нацизма не имеют никакого отношения. Поэтому, когда слышите словосочетание "ветеран Второй мировой", первый вопрос, который стоит задавать – сколько ему лет.