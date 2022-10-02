Дедов забирают по 60 – 65 лет, – российским военным рассказывают о "частичной" мобилизации

Москва забирает на войну в Украине даже граждан постарше. В частности, дедов, которым 60 или даже 65 лет.

Соответствующий разговор российского оккупанта с женой перехватила наша разведка. Она жаловалась ему, что в Бурятии всех забирают.

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Россия мобилизует на войну 60 и 65-летних

Я тебе говорю, у нас тут капец, что творится… Из районов всех дергают, вот… Дедушек просто вообще забирают, которым под 60 – 65 лет,

– рассказала оккупанту жена.

Кремль забирает на войну даже людей 60 – 65 лет: слушайте перехваченный разговор

Жена оккупанта также рассказала, что половина людей уже покинула Бурятию. В ответ оккупант часто употребляет нецензурную лексику и возмущается, почему пришли повестки тем, кто никогда не служил.

Жена рассказала российскому оккупанту, что "сейчас всех забирают", мол, половина будет на зачистке, половина к оккупантам в Украину поедет.

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