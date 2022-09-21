В россии "внутренняя самомобилизация": казачьи общества обязали сформировать подразделения

В россии, кроме частичной мобилизации, начали проводить так называемую "внутреннюю самомобилизацию". В частности, кубанское казачье войско формирует дополнительные подразделения.

Соответствующую информацию сообщили в Генштабе ВСУ по состоянию на 18.00 21 сентября. По их данным, некоторых россиян забирают якобы на "строительные работы в Украине".

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Россия проводит "скрытую мобилизацию"

В Генеральном штабе ВСУ напомнили, что для пополнения потерь личного состава россия объявила частичную мобилизацию. Вместе с тем, кремль продолжает проведение мероприятий так называемой "внутренней самомобилизации".

В войсках казачьего общества "всевеликого войска донского" осуществляется подбор кандидатов для службы в росгвардии. Кубанское казачье войско обязано сформировать дополнительные подразделения добровольцев и провести их подготовку на базе районных казачьих обществ краснодарского края,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Там также напомнили, что в российском городе Чита набирают кандидатов под видом отправки на строительные работы в Украине.

Следует вспомнить, что россияне мобилизуют людей на временно оккупированных территориях Украины. В начале сентября в Мелитополе мужчин уже начали отправлять воевать. Также повестки начали вручать на территории Запорожской области, которые находятся под оккупацией россиян.

Частичную мобилизацию владимир путин объявил 21 сентября. По словам министра обороны россии шойгу должны мобилизовать 300 тысяч россиян.

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