Об этом для 24 канала рассказали источники в спецслужбах. Отметили, что в России собирают тряпки, чтобы передать для госпиталей.
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"Их кипятят и затыкают раны трехсотым. Такая практика распространена во всех госпиталях россиян, потому что критически не хватает медикаментов, а раненых сотни", – рассказали в спецслужбах.
На что жалуются оккупанты
Главное управление разведки перехватывает разговоры оккупантов. Они жалуются, что, несмотря на холод, не получили даже теплой верхней одежды и спальников. Захватчики, чтобы получить хоть что-то, мародерят.
Кроме того, оккупантам не хватает оружия. В частности, им снабжают советские снаряды 1950 годов.
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Потери российских оккупантов: последние новости
- По состоянию на 25 октября в Украине ликвидировали 68 420 врагов. Из них 480 за предыдущие сутки.
- В Херсонской области 24 октября защитники сбили сразу 2 российских ударных вертолета Ка-52. Это произошло с 13.00 по 13.30 в Бериславском районе.
- Вчера на Юге защитники уничтожили 40 оккупантов, 3 танка, ЗРК "Оса", 6 единиц бронетехники, 3 склада с боеприпасами и т.д.
- Враг в панике из-за уничтожения базы кадыровцев под Херсоном. Как отметил офицер ВСУ Анатолий Штефан, там находились примерно 100 оккупантов.
- В Запорожье для раненых захватчиков не хватает мест в больницах. В частности, переполнена больница в Токмаке.