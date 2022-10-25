Об этом для 24 канала рассказали источники в спецслужбах. Отметили, что в России собирают тряпки, чтобы передать для госпиталей.

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"Их кипятят и затыкают раны трехсотым. Такая практика распространена во всех госпиталях россиян, потому что критически не хватает медикаментов, а раненых сотни", – рассказали в спецслужбах.

На что жалуются оккупанты

Главное управление разведки перехватывает разговоры оккупантов. Они жалуются, что, несмотря на холод, не получили даже теплой верхней одежды и спальников. Захватчики, чтобы получить хоть что-то, мародерят.

Кроме того, оккупантам не хватает оружия. В частности, им снабжают советские снаряды 1950 годов.

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