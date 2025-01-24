Россия считает угрозы Трампа пустыми и верит, что способна выдержать еще один год войны, – WSJ

В окружении Путина недавние угрозы Дональда Трампа воспринимают как "пустой звук". В Москве уверены, что Россия может выдержать по крайней мере еще один год войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Отмечается, что хоть война истощила ресурсы и общество в России, Кремль считает, что он успешно противостоял санкциям.

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Как Путин воспринимает угрозы Трампа

Российская экономика демонстрирует определенные трещины, поскольку она испытывает удары инфляции и одновременно направляет миллиарды долларов в оборонную промышленность страны. На бюджет также влияет финансовое поощрение россиян заключать контракты и льготы семьям погибших и раненых. По данным западных официальных лиц, Россия понесла около 700 000 потерь на войне.

Однако хоть Россия теряет деньги и людей, аналитики считают, что Кремль имеет достаточно и того, и другого, чтобы пока продолжать борьбу, и имеет преимущество. Российские войска медленно наступают на фронте, угрожая городам, которые являются важными логистическими центрами для украинских военных. Отмечается, что сейчас оккупанты контролируют почти пятую часть территории страны.

Учитывая то, что еще один пакет помощи США для Украины уже не обсуждается, предупреждение Трампа выглядит слишком незначительным, чтобы заставить Россию изменить основные требования, которые включают фактическое признание оккупированных территорий, прекращение связей между НАТО и Украиной и значительное сокращение армии.

Некоторые российские официальные лица выразили осторожный оптимизм после победы Трампа на президентских выборах в США в ноябре. Аналитики говорят, что Путин настроен на разговор с Трампом, на котором оба лидера могли бы договориться об урегулировании, приемлемом для Москвы, игнорируя украинское руководство, которое он отверг как нелегитимное,

– говорится в материале.

В более широком контексте аналитики считают, что Путин, вероятно, воспримет последнее предупреждение Трампа только как хитрость, чтобы укрепить свою базу и продемонстрировать жесткую позицию, которую он обещал в отношении противников США.

Путин рассматривает эти заявления как часть политической игры. Он не воспринимает их серьезно. Он готов к любому сценарию и не питает иллюзий, что соглашение будет достигнуто быстро,

– объяснила Татьяна Становая, парижский политолог, которая поддерживает контакты с людьми, близкими к Кремлю.

По ее словам, Путин хочет остановить войну, но он хочет этого исключительно на российских условиях. Проект мирного договора, разработанный участниками переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года, свидетельствует о том, к какому соглашению может стремиться Путин.

Политические аналитики предполагают, что угрозы Трампа новыми санкциями отражают его осознание того, что соглашение может занять некоторое время, а также могут оттолкнуть Россию от стола переговоров, потому что "россияне всегда хотят, чтобы с ними говорили прямо".