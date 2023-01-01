В России заканчиваются снаряды: как это повлияет на бои у Бахмута и вероятное наступление из Беларуси

У России возник дефицит со снарядами для артиллерии. Этот фактор может повлиять на потенциал оккупантов под Бахмутом, а также на вероятное наступление врага из Беларуси.

В отчете вашингтонского Института изучения войны (ISW) говорится, что дефицит снарядов в России может снизить темпы боевых действий в районе Бахмута. Аналитики пришли к такому выводу, анализируя заявления руководителя ГУР МО Кирилла Буданова.

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В сообщении говорится, что российские войска, вероятно, истощили свои запасы артиллерийских боеприпасов. В результате оккупантам будет трудно поддерживать действующий темп операций на определенных участках линии фронта в Украине.

Кирилл Буданов 31 декабря сообщил, что проблемы россиян с артиллерийскими боеприпасами станут более ощутимы к марту 2023 года. По его словам, ранее враг использовал 60 тысяч артиллерийских снарядов в день, а сейчас этот показатель составляет 19 – 20 тысяч снарядов.

Кроме того, Буданов заявил, что российские силы изъяли все остатки артиллерийских боеприпасов из белорусских военных складов для поддержки своих операций в Украине.

О дефиците снарядов 24 декабря информировала разведка Минобороны Великобритании. В сообщении говорилось, что россиянам не хватает необходимых запасов артиллерийских боеприпасов для поддержки широкомасштабных наступательных операций и что поддержание оборонных операций вдоль длинной линии фронта в Украине требует от российских военных тратить значительное количество снарядов и ракет ежедневно.

ISW оценивает, что ограничения по боеприпасам, вероятно, частично помешают российским войскам поддерживать высокие темпы операций в районе Бахмута в ближайшей перспективе,

– говорится в сообщении.

Также аналитики отмечают, что исчерпание запасов артиллерийских боеприпасов российской армии, вероятно, окажет влияние на их способность вести высокие темпы операций в других местах Украины.

"Этот украинский отчет о том, что россияне уже исчерпали запасы боеприпасов в Беларуси, является еще одним показателем того, что восстановление широкомасштабного российского наступления из Беларуси в ближайшие месяцы маловероятно", – добавили в ISW.

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