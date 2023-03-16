От Москвы до Алтая: в России массово раздают повестки уже в 35 регионах

В России продолжают открещиваться от новой волны мобилизации. Однако во многих областях снова активно вручают повестки.

Так, военкоматы 35 регионов России рассылают повестки местным жителям. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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У россиян паника из-за активного вручения повесток

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков рассказал, что военкоматы 35 регионов рассылают повестки россиянам. По его данным, повестки рассылают, в частности, в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области.

Больше всего вопросы вызывают повестки на военные сборы, которые могут проводиться только после указа диктатора Владимира Путина. Однако такого указа не было.

Регионы, где военкоматы рассылают повестки:

Алтайский край,

Белгородская область,

Воронежская область,

Калужская область,

Кабардино-Балкарская республика,

Красноярский край,

Краснодарский край,

Липецкая область,

Мурманская область,

Москва,

Пензенская область,

Республика Татарстан,

Чувашская республика,

Свердловская область,

Тюменская область,

Ульяновская область,

Ханты-Мансийский автономный округ,

Ямало-Ненецкий автономный округ.

В Кремле попытались откреститься от мобилизации

Недавно Дмитрий Песков назвал активное вручение повесток – "обычной практикой".

"Конечно, все данные следует уточнять, обновлять. В этих рамках и идет постоянная работа", – заявил он.

Кроме этого, по словам Пескова, новая волна мобилизации в России якобы "не обсуждается".

В России хотят набрать в армию еще 400 тысяч человек

Владимир Путин планирует набрать в армию еще 400 тысяч контрактников. Как стало известно, с 1 апреля 2023 года на территории России начнется вторая волна набора контрактников в армию. Следует сказать, что для этого даже минобороны вражеского государства разослало в регионы документы, в которых говорится о количестве людей, которых нужно призвать на службу.