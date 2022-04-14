В России все сгорело, нечем угрожать, – Фейгин о вступлении Финляндии в НАТО

После заявления Финляндии о вступлении в НАТО в России отметили, что им надо усилить группировку сухопутных сил и ПВО на границе с этой страной. Однако РФ нечем усилить границы, потому что все сгорело.

Об этом рассказал российский журналист Марк Фейгин в эфире 24 канала.

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По его словам, эти заявления России – обычные понты. В них ничего больше нет.

К тому же, что изменится, если Финляндия и Швеция, имеющая границы с Россией, вступит в НАТО? Ничего Москва ввести не может. Она что захочет открыть второй фронт с Финляндией? Тогда это закончится еще быстрее, чем даже с Украиной,

– подчеркнул Фейгин.

Журналист считает, что россияне говорить могут все, что хотят, но ничего поделать уже не смогут.

"Разговоры были, что там передислоцировали какие-то ракеты и тому подобное. Вот у меня ощущение, что это чистый фейк. Ничего там нет, это попытка надавить на Хельсинки, чтобы они не вступили в НАТО", – сказал Фейгин.

Российский журналист добавил, что Швеция точно вступит в НАТО. Также, по его мнению, 60 на 40%, что Финляндия тоже вступит в Альянс.

К слову, на фоне войны России в Украине соседняя для россиян Финляндия заявила, что планирует принять заявку на вступление в Альянс в течение нескольких недель. Глава финского правительства подчеркнула, что все изменило вторжение России в Украину. Население страны поддерживает курс в НАТО.

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