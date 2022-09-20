Фейгин объяснил, почему в россии ввели термины мобилизации и военного положения и что это значит

Госдума россии ввела в уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное время" и "военное положение". Таким образом кремлевские власти пытаются заранее предусмотреть весь набор наказаний на случай объявления войны.

Об этом сказал 24 каналу российский правозащитник Марк Фейгин. Он не исключает, что путин может объявить всеобщую мобилизацию в россии, но это будет крайней мерой.

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Почему в россии ввели новые термины и что это значит

Фейгин отметил, что кремлевские власти пытаются заранее предусмотреть весь набор наказаний на случай объявления войны и всеобщей мобилизации, если люди откажутся воевать и покидать места службы и даже не появляться в пункт сбора.

Вот они 10 лет, как я понимаю, предусматривают,

– сказал российский правозащитник.

В то же время он отметил, что в этом контексте его смутило слово "мародерство".

Смотрите, за мародерство не только не наказывают, они его поощряют на оккупированных территориях. Это некая компенсация за то, что можешь умереть,

– заявил Фейгин.

Ведь, отметил правозащитник, к мародерству в общем привлечены все – от командиров до высшего руководства. Здесь есть определенная иерархия по принятию решений.

Но я предполагаю, что мародерство предполагается не только на территории Украины. Они уголовников набирают. Зачем в армию идут эти товарищи с оружием?

– заметил он.

Они же, по словам Фейгина, не воевать туда идут, а пьянствовать и употреблять наркотики. Ведь на войну пойдут осужденные за тяжкие преступления. И все эти ужесточения наказаний предусмотрены, в частности, для них.

То есть в стране беззаконие. Оно и раньше было, прямо сейчас дошло до какой-то предфинальной точки,

– подчеркнул правозащитник.

Поэтому, добавил он, российские власти пытаются защититься бумажками, буквами от того вала насилия, которое возникнет в связи с прибытием в армию заключенных.

Возможно ли объявление в россии мобилизации

Фейгин считает, что в первую очередь это просто понты российских властей. Но это не исключает того, что путин может применить общую мобилизацию как крайнюю меру, чтобы радикально увеличить личный состав и погнать людей как мясо на фронт.

Другой вопрос, что уже поздно, в принципе. Потому что, какую бы мобилизацию неи объявил, в лучшем случае ты сможешь этих людей, которых наберешь, отправить на фронт через месяц – два – три,

– заметил правозащитник.

Поэтому, резюмировал он, на самом деле кремлевские власти "прокладываются под мобилизацию", но пока это только понты и попытка показать, что они могут такое сделать.

Мобилизация в россии: что известно

Российское военное руководство переходит к новой фазе мобилизации. Кремль уже исчерпал все источники боевой силы на географической и социально-экономической периферии страны-агрессора.

Захватчики пытаются всеми возможными способами пополнить личный состав. На фронт они планируют отправлять преподавателей и работников заводов.

На временно оккупированных россией территориях продолжаются мероприятия по так называемой мобилизации. В частности, оккупанты мобилизуют мужчин из Крыма.

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