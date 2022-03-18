России за все придется заплатить и не только деньгами – Кулеба
Источник:Украинская правда
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия заплатит за все зло, которое причинила нашей стране. Речь не только о денежных выплатах.
По словам министра, вопрос выплаты репараций Украине за ущерб и убийства от России мы поднимаем на всех площадках. Эти вопросы будут проводиться через Международный суд ООН.
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Безусловно, за все придется заплатить не только деньгами. Но и посадкой конкретных людей, совершавших военные преступления и преступления против человечности на территории Украины. За каждую слезу, за каждую каплю крови, за каждый разбитый кирпич Россия будет платить,
– заверил Кулеба.
По его словам, он будет работать на максимум для того, чтобы это произошло.
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