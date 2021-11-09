В России задержали соратницу Навального по подозрению в "экстремизме"

В России правоохранители задержали соратницу оппозиционера Алексея Навального Лилию Чанышеву. Ее подозревают в якобы организации экстремистской группы.

Соратницу российского оппозиционера Лилию Чанышеву задержали на 48 часов. Перед этим в ее доме провели обыски.

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В доме Чанышевой выбили дверь

Утром, 9 ноября, правоохранители с обысками ворвались в жилье Чанышевой. Во время этого спецназовцы даже выбили входную дверь.

С обысками пришли и к 11 другим активистам. По словам правозащитников, такие действия правоохранителей связаны с объединением уголовного дела против Алексея Навального.

Ранее Лилия Чанышева возглавляла штаб Навального в Уфе. По подозрению в статье об экстремизме соратнице оппозиционера грозит от 6 до 10 лет заключения.

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