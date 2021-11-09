В России задержали соратницу Навального по подозрению в "экстремизме"
Источник:твиттер Леонида Волкова
В России правоохранители задержали соратницу оппозиционера Алексея Навального Лилию Чанышеву. Ее подозревают в якобы организации экстремистской группы.
Соратницу российского оппозиционера Лилию Чанышеву задержали на 48 часов. Перед этим в ее доме провели обыски.
Интересно Приказали не разговаривать: єкс-пленники рассказали, как их заставляли издеваться над Навальным
В доме Чанышевой выбили дверь
Утром, 9 ноября, правоохранители с обысками ворвались в жилье Чанышевой. Во время этого спецназовцы даже выбили входную дверь.
С обысками пришли и к 11 другим активистам. По словам правозащитников, такие действия правоохранителей связаны с объединением уголовного дела против Алексея Навального.
Ранее Лилия Чанышева возглавляла штаб Навального в Уфе. По подозрению в статье об экстремизме соратнице оппозиционера грозит от 6 до 10 лет заключения.
Преследование соратников Навального в России: главное
- Соратнице Алексея Навального Любови Соболь российский суд вынес приговор в виде 1,5 года ограничения свободы. Ее признали виновной по так называемому "санитарному делу" – организации митингов в поддержку оппозиционера в январе 2021 года "без соблюдения карантинных норм".
- Брату оппозиционера Олегу Навальному по тому же делу вынесли приговор 1 год ограничения свободы с таким же испытательным сроком.
- Еще одна фигурантка "санитарного дела" – пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, получила 1,5 года ограничения свободы.