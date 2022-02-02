В России заявили, что разведданные Запада о войсках на границе "не заслуживают доверия"
Источник:ТАСС
В Москве прокомментировали данные разведок США и Великобритании о российских войсках на границе Украины. Там считают эту информацию "не заслуживающей доверия".
Свое мнение о разведданных Запада по ситуации у украинских границ высказал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
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Россия высказалась о данных разведок по Украине
Представитель Кремля считает, что разведданные США и Великобритании о концентрации российских войск на границе с Украиной "не заслуживают доверия".
Они говорят, что уже 130 тысяч (военных России на границе с Украиной – 24 канал). Вижу, что уровень "инфляции" очень высок в эти дни, вчера речь шла о 100 тысячах,
– заявил Полянский.
Он также удивился, откуда же Запад берет эти цифры. И добавил, что Россия не имеет никакого доверия к разведывательным данным из США и Британии.
По мнению Полянского, "те же разведки утверждали, что Саддам Хусейн владеет оружием массового уничтожения". Представитель государства-агрессора подчеркнул, что "истерия не прекращается", она якобы существует "в головах западных политиков".
А еще российский "дипломат" взялся критиковать британскую дипломатию, мол, она "бесполезна".
В то же время подчеркнул, что Запад не хочет "серьезно обсуждать российские предложения по гарантиям безопасности". А это значит, что международное сообщество не ведется на шантаж Кремля.
Войска России под украинской границей: последние новости
- Алексей Данилов недавно заявил, что вблизи украинских границ сосредоточены примерно 120 тысяч российских военных. О схожих цифрах говорят и разведки Запада.
- Украина в случае вторжения государства-агрессора сможет мобилизовать до 2,5 миллиона человек. Ведь, кроме регулярной армии в 250 тысяч военных, есть сотни тысяч ветеранов с боевым опытом в борьбе с оккупантами, а также люди, которые имеют разрешение на охоту.
- Заместитель госсекретаря США Венди Шерман сообщила, что в Вашингтоне видят признаки того, что Россия решится на новое вторжение в Украину до середины февраля.
- В то же время на украинскую землю продолжает прибывать военная помощь от партнеров.
- США уже разработали санкции против России, ограничения готовит Европа и Великобритания.
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