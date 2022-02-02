В России заявили, что разведданные Запада о войсках на границе "не заслуживают доверия"

2 февраля 2022 , 17:14
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Источник:

ТАСС

В Москве прокомментировали данные разведок США и Великобритании о российских войсках на границе Украины. Там считают эту информацию "не заслуживающей доверия".

Свое мнение о разведданных Запада по ситуации у украинских границ высказал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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Россия высказалась о данных разведок по Украине

Представитель Кремля считает, что разведданные США и Великобритании о концентрации российских войск на границе с Украиной "не заслуживают доверия".

Они говорят, что уже 130 тысяч (военных России на границе с Украиной – 24 канал). Вижу, что уровень "инфляции" очень высок в эти дни, вчера речь шла о 100 тысячах,
– заявил Полянский.

Он также удивился, откуда же Запад берет эти цифры. И добавил, что Россия не имеет никакого доверия к разведывательным данным из США и Британии.

По мнению Полянского, "те же разведки утверждали, что Саддам Хусейн владеет оружием массового уничтожения". Представитель государства-агрессора подчеркнул, что "истерия не прекращается", она якобы существует "в головах западных политиков".

А еще российский "дипломат" взялся критиковать британскую дипломатию, мол, она "бесполезна".

В то же время подчеркнул, что Запад не хочет "серьезно обсуждать российские предложения по гарантиям безопасности". А это значит, что международное сообщество не ведется на шантаж Кремля.

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Автор: Наталія Пристанська