В России заявили, что разведданные Запада о войсках на границе "не заслуживают доверия"

В Москве прокомментировали данные разведок США и Великобритании о российских войсках на границе Украины. Там считают эту информацию "не заслуживающей доверия".

Свое мнение о разведданных Запада по ситуации у украинских границ высказал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Читайте также Лагеря военных и "Искандеры": показали новые снимки российских сил возле Украины

Россия высказалась о данных разведок по Украине

Представитель Кремля считает, что разведданные США и Великобритании о концентрации российских войск на границе с Украиной "не заслуживают доверия".

Они говорят, что уже 130 тысяч (военных России на границе с Украиной – 24 канал). Вижу, что уровень "инфляции" очень высок в эти дни, вчера речь шла о 100 тысячах,

– заявил Полянский.

Он также удивился, откуда же Запад берет эти цифры. И добавил, что Россия не имеет никакого доверия к разведывательным данным из США и Британии.

По мнению Полянского, "те же разведки утверждали, что Саддам Хусейн владеет оружием массового уничтожения". Представитель государства-агрессора подчеркнул, что "истерия не прекращается", она якобы существует "в головах западных политиков".

А еще российский "дипломат" взялся критиковать британскую дипломатию, мол, она "бесполезна".

В то же время подчеркнул, что Запад не хочет "серьезно обсуждать российские предложения по гарантиям безопасности". А это значит, что международное сообщество не ведется на шантаж Кремля.

Войска России под украинской границей: последние новости

Алексей Данилов недавно заявил, что вблизи украинских границ сосредоточены примерно 120 тысяч российских военных. О схожих цифрах говорят и разведки Запада.

Украина в случае вторжения государства-агрессора сможет мобилизовать до 2,5 миллиона человек. Ведь, кроме регулярной армии в 250 тысяч военных, есть сотни тысяч ветеранов с боевым опытом в борьбе с оккупантами, а также люди, которые имеют разрешение на охоту.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман сообщила, что в Вашингтоне видят признаки того, что Россия решится на новое вторжение в Украину до середины февраля.

В то же время на украинскую землю продолжает прибывать военная помощь от партнеров.

США уже разработали санкции против России, ограничения готовит Европа и Великобритания.

Обратите внимание – три причины, почему Путин боится вторжения в Украину: смотрите видео