На видео есть деталь, которая четко доказывает, что на самом деле Шойгу не летал в зону боевых действий. Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
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Шойгу боится
Иван Ступак отметил, что Шойгу не станет посещать фронт в Украине из-за страха за собственную жизнь. Скорее всего, видео снимали на территории России. Цель таких роликов – показать россиянам, что министр обороны активен, что-то делает и вообще жив.
Показывали видеоряд, как Шойгу летит в вертолете. А попробуйте в вертолете пообщаться без гарнитуры. Там же стоит неописуемый шум. Шойгу сидит без гарнитуры, наушников и свободно разговаривает. Это просто была постановка,
– убежден он.
Последние новости о Шойгу
- Министр обороны России Сергей Шойгу продолжает придумывать басни и делать маразматические заявления. В частности, он заверил, что в России на вооружении якобы появился специальный комплекс под названием "Балалайка", который якобы сбил 24 украинских самолета за пять дней.
- Шойгу не поверило даже население страны-агрессора. Россияне в комментариях высмеивали заявление министра обороны России и обращали внимание на то, что заявленное количество потерь среди украинской авиации однозначно завышено.
- Российская пропаганда продолжает издавать новые "шедевры". Путинист Александр Сладков опубликовал видео, в котором рассказал о "мощности" элитных спецподразделений, что состоят из земляков главы минобороны России Сергея Шойгу.
- Заметим, что в Генштабе ВСУ сообщили о больших потерях российских оккупантов на войне в Украине. Начиная с 24 февраля 2022 года враг потерял 296 310 солдат.