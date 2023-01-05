Сотни бомбардировщиков, которых никто не видел: в России заканчиваются не только ракеты

Потенциал россиян обстреливать наши города зависит не только от имеющегося запаса ракет. Здесь нужно смотреть, что у них с носителями для крылатых ракет.

Почему россияне не могут запустить одним махом 120 ракет

На бумаге у россиян есть 60 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Каждый из них может нести либо до 6 ракет Х-555, либо до 8 ракет Х-101. По факту боеспособны из них максимум 50%.

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Одновременно для удара по Украине россияне поднимали лишь до 20 самолетов Ту-95МС, при "потолке" в 6 – 8 ракет на борту было 1 – 3 ракеты. Да, Ту-95МС – это эффективный бомбардировщик. Но средний возраст "борта" колеблется на уровне 30 – 40 лет, и очевидно это исключает возможность летать с полной боевой нагрузкой.

Поэтому, например, даже если россияне и хотели бы отстрелять в одном залпе 120 ракет, у них получается максимум 60 – 70 ракет в одном залпе.

С Ту-160 у россиян ситуация еще более специфична. На бумаге у них 16 таких бомбардировщиков. Старейшему из них только 35 лет, почти треть (или 6 единиц) – изготовлены вообще после развала СССР в 1990-х и 2000-х годах.

Каждый из Ту-160 может взять на борт до 12 ракет типа Х-101 или Х-555. Все 16 бомбардировщиков могли бы отстрелять в общей сложности до 200 ракет за один раз. Но что-то у россиян произошло неизвестное, и они свои Ту-160 вообще не использовали для ударов по Украине в течение ноября – декабря 2022 года.

Что-то похоже у россиян и с Ту-22М3, которые являются носителями смертоносных ракет Х-22 или Х-32. На бумаге есть 60 таких бомбардировщиков, но одновременно для вылета поднимали не более 10. При боевой нагрузке до 3 ракет Х-22 на борт брали максимум одну. Возраст российских Ту-22М3 тоже колеблется в диапазоне 30 – 40 лет.

Какие проблемы есть у российских кораблей-ракетоносителей

Россия имеет корабли для запуска "Калибров", которые сосредоточены во временно оккупированном Крыму:

2 фрегата проекта 11356;

3 ракетных корвета проекта 21631;

4 субмарины проекта 636,

Суммарный залп – до 56 ракет.

Кстати, еще 1 фрегат, 1 корвет и 2 субмарины черноморского флота России к началу войны застряли у Сирии. Вернуться на базу они не смогли. Именно поэтому Военно-морские силы Украины постоянно дают возведение и по Средиземному морю тоже.

Надводные корабли с "Калибрами" отходят максимум на 10 километров от берега не только потому, что боятся "Нептуна", но и из-за хронических проблем с силовыми установками. Летом россияне могли вывести одновременно только 2 субмарины с "Калибрами". Сейчас вывод даже одной подводной лодки в море – уже редкость.

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Новые ракетоносители россияне производят очень долго

Само собой, Россия сейчас пытается строить новые носители для крылатых ракет, чтобы заменить старые. К примеру, в новоязе Кремля появилось слово "воспроизводство". Это они так описывают процесс производства Ту-160 из "задела" времен СССР.

Действительно, оно так и выглядит – простоял центроплан и другие "заготовки" на заводе три десятка лет после развала Советского Союза, а сейчас из этого россияне строят бомбардировщик под индексом Ту-160М2. Первый выкатили из цеха в январе 2022 года, второй – в конце декабря того же года.

Также россияне достраивают во временно оккупированном Крыму 2 ракетных корвета проекта "Каракурт" – это еще 16 "Калибров" в общий залп черноморского флота.

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Пока ситуацию для нас уравновешивает неорганизованность врага. Сданный в январе Ту-160М2 россияне пока так и не сумели поставить в строй ВКС. Производить новые титановые центропланы для таких бомбардировщиков российский ВПК пока не способен.

А те два ракетных "Каракурта" в Крыму россияне уже почти год держат "на испытаниях". Такие дела.