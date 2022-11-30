В России заключенных отправили на завод строить танки

С начала полномасштабной войны Силы обороны Украины уже уничтожили 2914 российских танков. Чтобы ускорить производство техники, оккупанты привлекают к работе зэков.

Так, 250 приговоренных к принудительным работам, которые отбывают наказание в Нижнем Тагиле, планируют "трудоустроить" на "Уралвагонзавод". Об этом сообщили росСМИ.

Уже почти 90 тысяч оккупантов поехали в Кобзон: потери врага по состоянию на 30 ноября

Российские зеки будут строить танки

Вражеские СМИ утверждают, что заключенные не получат доступ к "секретной информации". Мол, будто их будут привлекать только к вспомогательным работам. В частности, осужденные будут работать:

операторами станков,

сверлителями,

токарями,

фрезеровщиками,

шлифовщиками,

электросварщиками,

слесарями,

машинистами крана.

Интересно, от 4 до 20% зарплаты заключенных заберут в пользу России.

Российские студенты собирают беспилотники

Ранее глава материнской корпорации "Уралвагонзавода" – "Ростеха" рассказывал, что сотрудники предприятия вынуждены работать в три-четыре смены. По данным ORYX, оккупанты уже потеряли в войне против Украины до. Они либо полностью уничтожены, либо повреждены, либо затрофеены.Кстати, "Уралвагонзавод" – это единственный в России завод, выпускающий танки Т-72 и Т-90.

Недавно стало известно, что российские студенты будут собирать беспилотники. Только за один месяц молодые россияне должны сделать около сотни дронов. Такую задачу поставили перед студентами Приморского края России. Похоже, что у захватчиков проблемы не только с пополнением личного состава, но и со специалистами.

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