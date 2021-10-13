В России запылало из-за реакции МИД Украины на назначение Поклонской
Источник:ТАСС
Наталью Поклонскую лидер государства-оккупанта назначил послом России в Кабо-Верде. Украина заявила в ответ, что колаборантке не удастся спрятаться даже в Африке. Однако в Кремле уже успели ответить и на это.
В Москве не смогли пройти мимо ответа Украины на назначение Поклонской послом Кабо-Верде. В частности, касаемо этого выразилась пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Кремль о реакции Киева на назначение Поклонской
Киевской власти сначала нужно начать применять украинское правосудие на территории своей страны, а потом уже "браться за Африку",
– заявила Захарова.
Напомним, 13 октября Владимир Путин назначил Поклонскую, которая после оккупации Крыма перешла на сторону врага, послом Кабо-Верде.
Поклонская стала послом Кабо-Верде: что известно
- Поклонская после назначения заявила, что быть послом России в Кабо-Верде для нее "большая честь".
- В заграничном ведомстве Украины сразу же напомнили, что бывшая прокурорша российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену. Кроме того, она еще и находится под санкциями Украины, Евросоюза, США, Канады и Японии. Там отметили, что Поклонской "не удастся спрятаться даже в Африке".
- В то же время бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что колаборантку могут экстрадировать из этой африканской страны. Он добавил, что производство по этому делу уже в суде и теперь расследуется.