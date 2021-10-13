В России запылало из-за реакции МИД Украины на назначение Поклонской

Наталью Поклонскую лидер государства-оккупанта назначил послом России в Кабо-Верде. Украина заявила в ответ, что колаборантке не удастся спрятаться даже в Африке. Однако в Кремле уже успели ответить и на это.

В Москве не смогли пройти мимо ответа Украины на назначение Поклонской послом Кабо-Верде. В частности, касаемо этого выразилась пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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Кремль о реакции Киева на назначение Поклонской

Киевской власти сначала нужно начать применять украинское правосудие на территории своей страны, а потом уже "браться за Африку",

– заявила Захарова.

Напомним, 13 октября Владимир Путин назначил Поклонскую, которая после оккупации Крыма перешла на сторону врага, послом Кабо-Верде.

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