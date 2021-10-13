У Москві не змогли пройти повз відповідь України на призначення Поклонської послом Кабо-Верде. Зокрема, щодо цього висловилася речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

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Кремль про реакцію Києва на призначення Поклонської

Київській владі спочатку потрібно почати застосовувати українське правосуддя на території своєї країни, а потім вже "братися за Африку",

– заявила Захарова.

Нагадаємо, 13 жовтня Володимир Путін призначив Поклонську, яка після окупації Криму перейшла на сторону ворога, послом Кабо-Верде.

Поклонська стала послом Кабо-Верде: що відомо