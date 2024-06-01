Ночью россияне массированно атаковали Запорожье: попали в энергообъект, есть разрушения
В ночь на 1 июня Россия атаковала Украину ударными дронами и ракетами со стратегической авиации. Известно, что в Запорожье под прицелом оказался энергетический объект.
В ночь на 1 июня в Запорожье раздавались взрывы. Позднее в Запорожской ОВА рассказали о последствиях вражеского обстрела.
Смотрите также Российские ракеты ночью долетели аж до Закарпатья
Есть разрушения
Враг попал в один из объектов энергетической инфраструктуры. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что есть разрушения. В частности, повреждены более 20 жилых домов и учреждения социальной сферы.
К счастью, обошлось без пострадавших в результате удара. Россия постоянно атакует Запорожье. В то же время в ночь на 1 июня враг атаковал Украину и ударными дронами, и ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95. Вероятно, для удара по Запорожью Россия использовала баллистические ракеты.
Движение по Днепровской ГЭС временно перекрыто
В патрульной полиции Запорожской области сообщили, что движение по Днепровской ГЭС временно перекрыто.
Объезд осуществляется через Арочный мост острова Хортица (улица Сергея Тюленина – улица Сичи – улица Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании своего маршрута.
Враг атаковал энергетику и в других областях
- Россия направляет свои удары против энергетической инфраструктуры. Такие удары прогнозировали на зиму и весну 2024 года, однако враг действует иначе. В частности, во время атаки в ночь на 1 июня под ударом также оказалась энергетическая инфраструктура.
- В Министерстве энергетики сообщили, что 1 июня Россия атаковала энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.
- Специалисты уже работают над устранением последствий вражеской атаки.