Международный суд ООН без России и атака "Шахедами": хронология 625 дня войны
Российские захватчики продолжают пытаться захватить украинские территории. В то же время, наши военные дают врагу достойный отпор и удерживают позиции на фронте.
Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 625 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Россияне наступают по всему фронту: как через неделю изменилась карта боевых действий
Около 03:05 в Киевской области зафиксировали БПЛА. Силы ПВО работали по целям. После этого объявили отбои. Российская армия ночью 10 ноября в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Так, оккупанты запускали как ракеты разного типа, так и беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". Тревогу объявляли на Востоке и на Юге. Приблизительно в 1:30 сообщили о движении дронов в направлении Черкасской области. По имеющейся информации, россиянин проиграл представителю из Румынии, за которого отдали наименьшее из нужного количества голосов. Это был бывший румынский министр иностранных дел – Богдан Ауреску.
В Киевской области работало ПВО
Россия атаковала Украину "Шахедами"
Россия впервые в истории не попала в состав Международного суда ООН
Около 03:05 в Киевской области зафиксировали БПЛА. Силы ПВО работали по целям.
После этого объявили отбои.
Российская армия ночью 10 ноября в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Так, оккупанты запускали как ракеты разного типа, так и беспилотные летательные аппараты типа "Шахед".
Тревогу объявляли на Востоке и на Юге.
Приблизительно в 1:30 сообщили о движении дронов в направлении Черкасской области.
По имеющейся информации, россиянин проиграл представителю из Румынии, за которого отдали наименьшее из нужного количества голосов. Это был бывший румынский министр иностранных дел – Богдан Ауреску.