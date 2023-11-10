Международный суд ООН без России и атака "Шахедами": хронология 625 дня войны

Российские захватчики продолжают пытаться захватить украинские территории. В то же время, наши военные дают врагу достойный отпор и удерживают позиции на фронте.

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 625 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

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