Обстрел Запорожья 11 октября по количеству ракет превысил все предыдущие

Россия снова атаковали Запорожье ориентировочно в 6 утра 11 октября. Враги ударили по детскому саду, автосалону и многоэтажкам.

Соответствующую информацию сообщили правоохранители. По их данным, кое-где возникли пожары.

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Россияне запустили по Запорожью более 10 ракет

Сегодняшний (говорится об 11 октября – 24 канал) обстрел города по количеству ракет превысил все предыдущие,

– сообщила полиция.

По их данным, россияне вторично попали по территории реабилитационного центра. Правоохранители вспомнили, что раньше там учились дети с инвалидностью, а теперь руины, осколки и воронки от ракет.

Кроме того, правоохранители установили, что:

две вражеские российские ракеты ударили по одному из автосалонов города . Он вспыхнул. Также огонь уничтожил припаркованные автомобили. Взрывная волна повредила близлежащие многоэтажки и близлежащую территорию;

. Он вспыхнул. Также огонь уничтожил припаркованные автомобили. Взрывная волна повредила близлежащие многоэтажки и близлежащую территорию; несколько попаданий было возле других объектов гражданской инфраструктуры. В результате атаки повреждена зеленая зона и скала на территории заповедника, водопровод и несколько административных зданий.

В результате российского ракетного обстрела смертельных осколочных ранений получил житель Запорожья,

– зафиксировали правоохранители.

Они также сообщили, что за сутки 11 октября в полицию поступило 29 сообщений о разрушении.

Россияне атаковали Запорожье ночью

В ночь на 11 октября российские оккупанты обстреляли населенные пункты Пологовского и Васильевского районов.

Кроме того, из реактивной системы залпового огня и артиллерии били по Гуляйполе, Орехову, Железнодорожному, Омельнику, Малиновке, Успеновке, Полтавке, Дорожнянке, Новониколаевке, Новоданиловке, Новоандреевке, Темировке, Ольговском, Малогорье, Белогорье.

Полиция квалифицировала эти атаки как нарушение законов и обычаев войны. На местах утренних и предыдущих прилетов работает полиция, спасатели, Служба безопасности, скорая, а также специалисты профильных служб.

Россия ударила по 8 многоэтажкам

Секретарь городского совета Анатолий Куртев сообщил, что 11 октября от вражеского удара пострадали 8 многоквартирных домов. По его данным:

в двух многоэтажках, нанесших наибольшие повреждения, были выбиты окна и рамы;

в одном из домов представители ОСМД и рабочие "Запорожремсервиса" уже закрывают плитами OSB поврежденные окна на первом этаже;

в другом здании проводят обследование квартир и готовят заявку на выдачу ремонтных материалов из городского резерва.

Кроме того, спасатели и коммунальщики продолжают разбирать завалы и вывозить строительный мусор из многоэтажки, в котором 9 октября Россия уничтожила подъезд.

Также спасатели работают в частном секторе, который оккупанты атаковали 9 октября. Специалисты Запорожьяоблэнерго и восстанавливают электричество.

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