Россия ударила по инфраструктуре Сум: спасатели показали фото с места атаки

Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В частности, под ударом снова оказались Сумы.

Вечером 13 января российская авиация нанесла удар по объекту инфраструктуры в Сумах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Сумщины.

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Территорию обследовали

Спасатели рассказали, что в результате атаки повредили административное и складское здания. Кроме этого, взрывной волной выбило окна в двухэтажном жилом доме рядом.

Работники ГСЧС Сумской обследовали территорию, пострадавшую от удара.

В поврежденных помещениях под завалами людей не обнаружили,

– отметили в сообщении.

В то же время разрушения, к которым привел российский удар, можно увидеть на кадрах с места событий.

Россия атаковала Сумы / Фото ГСЧС Сумщины

Ранее сообщали, что 13 января вражеский беспилотник атаковал Сумскую область. В результате 185 населенных пунктов региона остались без света. К счастью, во время этого обстрела не пострадали люди.