Цинично выжидали: военный эксперт разобрал массированную атаку по Украине
- Россия 23 декабря 2025 года осуществила массированную атаку по Украине, применив ракеты и ударные беспилотники, что повредило энергетическую систему страны.
- Военный эксперт Игорь Романенко отметил, что Россия использовала паузу для накопления оружия и планирует атаковать украинские объекты, вероятно, во время сильных холодов и праздников.
Россия 23 декабря 2025 года осуществила массированную атаку по территории Украины. Оккупанты долгое время накапливали оружие для этого, но применили его в нужный для себя момент.
Россияне для удара по нашему государству применили ракеты и ударные беспилотники. Вследствие этого получила повреждения энергетическая система Украины. Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что переговорные процессы, которые сейчас продолжаются, не имеют ничего общего со стремлением России к миру. Все атаки врага это подтверждают.
Почему Россия осуществила массированную атаку именно сейчас?
Игорь Романенко подчеркнул, что Россия и дальше прилагает максимум усилий, чтобы захватить как можно больше украинских территорий и бить по наземным объектам.
По этому поводу у наших граждан не должно быть иллюзий. Надо быть бдительными и выполнять алгоритмы действий во время сигнала тревоги и продолжать бороться дальше. Была некоторая пауза по массированным воздушным ударам, но россияне использовали ее, чтобы накопить оружие с очень циничным подходом,
– сказал он.
Оккупанты, вероятно, имели целью выждать момент, чтобы наступили сильные холода, чтобы нанести удар по украинской энергетике.
Несмотря на то, что в Европе предлагали остановить боевые действия в период рождественских праздников, Кремль это воспринимает по-своему.
Скорее всего Владимир Путин использует праздники, чтобы применять как можно больше средств при нанесении ударов. Это мы видим уже сейчас. Россияне не только рассредоточенно бьют по объектам Украины, но и выбирают 1 – 2 региона для концентрированных атак,
– подчеркнул военный эксперт.
Он считает, что в таком случае необходимо укреплять украинскую ПВО и противоракетную оборону. Кроме этого, важно, чтобы была инициатива на базе территориальных общин формировать группы противовоздушной защиты.
Что известно об атаке России 23 декабря?
Россия атаковала Житомирскую область. Вследствие этого есть разрушения гражданской инфраструктуры. К сожалению, шесть человек получили ранения. Среди них – дети.
Россия всю ночь и до утра атаковала Киев и область. Есть серьезные разрушения гражданских помещений. На Киевщине известно о гибели женщины. Кроме этого, есть еще и несколько пострадавших.
Оккупанты нанесли мощный удар по Львовской области. Россияне использовали беспилотники, чтобы атаковать объект критической инфраструктуры.