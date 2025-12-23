Укр Рус
23 декабря, 11:22
Цинично выжидали: военный эксперт разобрал массированную атаку по Украине

Дзвенислава Андрусив
Основные тезисы
  • Россия 23 декабря 2025 года осуществила массированную атаку по Украине, применив ракеты и ударные беспилотники, что повредило энергетическую систему страны.
  • Военный эксперт Игорь Романенко отметил, что Россия использовала паузу для накопления оружия и планирует атаковать украинские объекты, вероятно, во время сильных холодов и праздников.

Россия 23 декабря 2025 года осуществила массированную атаку по территории Украины. Оккупанты долгое время накапливали оружие для этого, но применили его в нужный для себя момент.

Россияне для удара по нашему государству применили ракеты и ударные беспилотники. Вследствие этого получила повреждения энергетическая система Украины. Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что переговорные процессы, которые сейчас продолжаются, не имеют ничего общего со стремлением России к миру. Все атаки врага это подтверждают.

Почему Россия осуществила массированную атаку именно сейчас?

Игорь Романенко подчеркнул, что Россия и дальше прилагает максимум усилий, чтобы захватить как можно больше украинских территорий и бить по наземным объектам.

По этому поводу у наших граждан не должно быть иллюзий. Надо быть бдительными и выполнять алгоритмы действий во время сигнала тревоги и продолжать бороться дальше. Была некоторая пауза по массированным воздушным ударам, но россияне использовали ее, чтобы накопить оружие с очень циничным подходом,
– сказал он.

Оккупанты, вероятно, имели целью выждать момент, чтобы наступили сильные холода, чтобы нанести удар по украинской энергетике.

Несмотря на то, что в Европе предлагали остановить боевые действия в период рождественских праздников, Кремль это воспринимает по-своему.

Скорее всего Владимир Путин использует праздники, чтобы применять как можно больше средств при нанесении ударов. Это мы видим уже сейчас. Россияне не только рассредоточенно бьют по объектам Украины, но и выбирают 1 – 2 региона для концентрированных атак,
– подчеркнул военный эксперт.

Он считает, что в таком случае необходимо укреплять украинскую ПВО и противоракетную оборону. Кроме этого, важно, чтобы была инициатива на базе территориальных общин формировать группы противовоздушной защиты.

Что известно об атаке России 23 декабря?

  • Россия атаковала Житомирскую область. Вследствие этого есть разрушения гражданской инфраструктуры. К сожалению, шесть человек получили ранения. Среди них – дети.

  • Россия всю ночь и до утра атаковала Киев и область. Есть серьезные разрушения гражданских помещений. На Киевщине известно о гибели женщины. Кроме этого, есть еще и несколько пострадавших.

  • Оккупанты нанесли мощный удар по Львовской области. Россияне использовали беспилотники, чтобы атаковать объект критической инфраструктуры.