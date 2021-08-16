"Дружба народов": как Россия 30 лет пыталась уничтожить украинскую государственность

Украина празднует 30 лет независимости. В 1991 году украинцы получили свободу, создали собственное государство и получили уникальный шанс – стать успешной нацией. Впрочем, не обошлось без подводных камней.

24 августа 1991 года Верховная Рада приняла Акт о провозглашении независимости Украины. Новое государство, которое появилось вместо бывшей советской республики, а на самом деле – колонии, сразу столкнулось с многочисленными сложностями. Главной из них были даже не экономические проблемы, а нежелание бывшей метрополии со столицей в Москве "отпускать" Украину в свободное плавание.

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Российский лидер Борис Ельцин, который на словах обещал "культурное расставание" бывших республик СССР в духе своей легендарной фразы "берите столько суверенитета, сколько можете проглотить", на самом деле пытался выстроить СССР 2.0. Еще в переговорах в Беловежской Пуще в конце 1991 года он сначала активно продвигал идею обновленного "союзного договора", а потом, когда эта идея провалилась, пытался выстроить обновленный СССР уже на базе СНГ (Содружества Независимых Государств) с единой валютой – рублем, общей армией и единственным политическим курсом, что, конечно, писался в Москве.

Распад СССР Россия сразу пыталась превратить в Союз 2.0 / Фото – РИА "Новости"

К счастью, Россия в то время была очень слабой. Хотя свою слабость Кремль основном демонстрировал в отношениях с США, Европой и Китаем, но Украине удалось воспользоваться своим шансом и выскользнуть из объятий Кремля. Впрочем, уже в начале 1992 года Россия спохватилась и возобновила давление на Украину. Оно осуществлялось в нескольких направлениях.

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Во-первых, это так называемая "мягкая сила", то есть культурная интервенция России. Это оружие оказалось очень эффективным, а его влияние – длительным.

Культурная экспансия

После развала СССР в Украине продолжили вещание российские телеканалы и Москва получила возможность не только с помощью российских новостей формировать выгодную РФ точку зрения (в частности, на события армяно-азербайджанской войны и боевые действия в Молдове и Грузии), но и транслировать свою повестку дня, мировоззрение и идеологию на территорию Украины, конечно – на русском языке. Так независимая Украина продолжала оставаться частью российского дискурса и находиться в московском фарватере, а российская "попса" – стала гибридным оружием так называемого "русского мира", как наглый пришелец-борщевик паразитирует среди местной флоры и уничтожает все вокруг.

Зерна российского "паразита", следует признать, были брошены в удобренную землю, ведь по ментальности большую часть населения Украины в начале 90-х составляли так называемые "советские люди". Этот причудливый продукт жизни в СССР возник в результате многих лет политических репрессий, русификации, тотальной пропаганды и принуждения. В результате возникло общее культурное пространство с жителями других бывших республик СССР, совместные экономические связи, мировоззрение и твердое убеждение, что россияне – братский народ. Именно на таких людей сделали ставку в Москве и получили мощную "кормовую базу".

История первого президента Леонида Кравчука от триумфа до капитуляции:

Еще одним фактором было то, что в Украине в отличие от Польши и стран Балтии не была проведена люстрация, а потому коммунисты (перед развалом СССР их было в Украине свыше 3,5 миллиона), сотрудники КГБ и численная агентура советских спецслужб остались у власти и на должностях. Конечно, значительная часть этого актива стали агентами влияния России в Украине и солдатами "ползучей оккупации". Некоторые из них сохранили свое влияние и сейчас. Наиболее известный пример – Виктор Медведчук.

Собственно, давление на Украину и превращение ее в сателлита было частью государственного курса РФ. Соответствующие положения даже были закреплены в концепции внешней политики России, которая была принята в апреле 1993 года. Она предусматривала "максимально возможный уровень интеграции", а на самом деле – поглощение Украины.

Несмотря на то, что саму Россию в первой половине 1990-х сильно трясло, мыслей об усилении своего влияния на Украину в Кремле не оставляли. Поэтому, кроме "мягкой силы" применяли и другие рычаги – экономические и политические.





Путин и российские гибридные бойцы идеологического фронта / Скриншот из российских соцсетей

Первая газовая война

Уже в начале 1993 года Украина познакомилась с российским газовым шантажом, когда 20 февраля глава "Газпрома" Рем Вяхирев заявил о возможном прекращении поставок газа в Украину из-за неуплаты долгов в размере 300 миллионов долларов. Именно тогда появилась мантра об "Украине, которая замерзнет".

Ситуация осложнялась тем, что Украина и Россия договорились о бартере, то есть взаимозачете без живых денег за поставки газа в Украину и транспортировки топлива в Европу через украинскую ГТС. Эта схема не была выгодной для Украины, но длительное время действовала вопреки здравому смыслу из-за нежелания слить россиян, которых все устраивало.

Кравчук о "слове" российских президентов:

В 1993 году так называемая "первая газовая война" быстро завершилась, когда Украина согласилась погасить долг и даже быстро внесла первый транш в размере 48,2 миллиона долларов. А дальше наступила весна – стало тепло и уже было не до того.

Вскоре Россия снова напомнит о газовом долге. Когда встанет вопрос Крыма и Черноморского флота. Тогда россияне впервые разыграют газовую карту на переговорах. Впоследствии они с радостью повторят этот трюк многократно в будущем.

Крымский вопрос

С 1954 года Крымская область была передана от РСФСР к УССР. Формально это был обмен территориями к круглой дате, но на самом деле коммунисты перевели полуостров из одного кармана в другой, ведь несмотря на декларируемую федеративность СССР был унитарным образованием, с некоторыми логистическими нюансами для так называемых республик.

За годы советского господства демография Крыма изменилась кардинально (ныне то же делает путинская Россия). В 1920 – 1930-е на полуострове были устроены политические чистки, а в 1944-м – этнические, когда Сталин и его приспешники совершили акт геноцида крымскотатарского народа.

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Взамен в Крым массово завозились выходцы из России. Также полуостров был базой Черноморского флота, который не имел никакого стратегического значения, но рос из года в год – многочисленные моряки-офицеры, конечно, не хотели возвращаться в условные Пензу или Тулу, а потому активно оставались здесь жить после завершения службы. Таким образом в Крыму образовался пророссийский анклав. В 1991 году пророссийские деятели инициировали проведение референдума о так называемом определения статуса Крыма и возможном присоединении к РФ.

К счастью, украинской власти удалось найти силы, чтобы ослабить сепаратистские движения. В итоге Крым получил автономию в унитарной Украине, а сепаратисты стараниями правой руки президента Кравчука, Евгения Марчука, были переведены в "спящий режим". Помогли Киеву в этот период крымские татары, которые как раз начали активно возвращаться на историческую родину и на правах коренного населения поддержали законную власть.

Впрочем, сепаратизм никуда не делся – Москва, как могла, поддерживала своих агентов. В 1992 году Крым посетил вице-президент РФ Александр Руцкой и сделал провокационное заявление, которое растиражировали все СМИ.

Здравый смысл диктует, чтобы Крым стал частью России. Те, кто подписал решение в 1954 году, были, пожалуй, с похмелья или после солнечного удара,

– говорит глава российской правительственной делегации в Крыму Руцкой, 7 апреля 1992 года в аэропорту Бельбек.

"Крымский вопрос" не исчез из риторики первых лиц РФ и в последующие годы.

В 1994 году Россия активно поддержала так называемого президента автономии – Мешкова, который пытался устроить государственный переворот в Крыму. Правда, больше на словах. В это время Россия увязла в войне в Чечне и не имела сил на открытую конфронтацию с Украиной. Этот фактор удачно использовал Киев и с помощью "легкой" силы разогнал сепаратистов и ликвидировал должность президента Крыма. Примечательно, что это сделано было по приказу пророссийского президента Украины Леонида Кучмы. Он сменил на этом посту хитрого, но маниакально нерешительного Леонида Кравчука.

Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите,

– говорил герой сейчас запрещенного в Украине фильма Алексея Балабанова "Брат 2".

Конечно, Крым никуда не делся из повестки дня РФ (правда, сепаратисты маргинализировались, а их вдохновителем стал скандальный мэр Москвы Юрий Лужков). Карту полуострова еще не один раз разыграют. В частности, в переговорах касательно Черноморского флота.

"Дерибан" Черноморского флота

После развала СССР встал вопрос – что делать с его реликтом в виде Черноморского флота. Де-факто, Украина получила иностранный анклав на собственной территории, ведь базы ВМФ в Крыму контролировала Россия или ее сторонники. Большинство личного состава ЧФ были или россиянами, или считали себя или были лояльными к Кремлю. Впрочем, среди них было немало людей, желающих служить под украинскими флагами. В их случае верность России как наследнице СССР насаждалась силой – проукраинских мичманов и офицеров запугивали, заставляли уволиться или угрожали забрать жилье.

Это происходило на фоне так называемой "войны приказов", когда и Ельцин, и Кравчук в апреле 1992 года объявили ЧФ собственностью России и Украины соответственно.

Как только я подписал свой указ, а Ельцин – свой, на следующий день военные на кораблях начали массово поднимать георгиевские флаги. Если бы там стояли только украинцы, такого не было бы. Более того, там начали силой заставлять принимать присягу в пользу России,

– заявил президент Кравчук, вспоминая о событиях весны 1992 года в интервью "Левому Берегу".

В июле 1992 года произошло восстание проукраинских моряков на боевом корабле ЧФ СКР-112 и его эффектное бегство в Одессу под аккомпанемент боевой артиллерии бывших коллег и их неуклюжей попытки преследования. Впрочем, в Киеве такому подарку были не рады. Президент Кравчук не знал, что с ним делать, а потому самоустранился.

В недавнем интервью изданию "Левый Берег" первый президент Украины притворился дурачком и рассказал сказку, якобы ему не доложили о визите командующего ЧФ адмирала Касатонова в Киев.

Мне о его приезде не докладывали... Я не мог его не принять. Никто не говорил, что он меня так долго ждет,

– рассказал президент Кравчук, пытаясь изображать из себя инфантила в интервью "Левому Берегу".

"Война приказов" завершилась тем, что Кравчук и Ельцин отозвали свои подписи, но инициатива, которую имел Киев, была потеряна. Украина вынуждена была в дальнейшем отражать набеги России. "Братский народ" задействовал тогда против Украины свое гибридное оружие и начал "травить" нашу страну в СМИ и со сцены – это делали разные рода юмористы и шоумены. Стараниями пропагандистов президент Кравчук в глазах россиян и тех украинцев, что смотрели российское ТВ (то есть почти все) стал "коварным бандеровцем", а сами украинцы – усердными, жадными и мелочными с обязательным комплексом неполноценности. Тогда же на российском ТВ активно насаждался образ "хохла" и к его формированию присоединились и сами украинцы, в частности юмористы "Джентльмен-шоу" и "Кролики".

Кучма – второй президент Украины:

Также в ход пошла тяжелая артиллерия – газовый шантаж, торговая война против украинских экспортеров, а также бряцание оружием в Крыму.

Все это ослабило переговорные позиции Украины. О том, чтобы весь флот, базировавшийся в украинском Крыму, стал украинским, уже не было речи. Так же, как и о справедливом распределении 50/50. После серии встреч между президентами Кравчуком и Ельциным в Москве и Дагомысе Украина была поставлена ​​в крайне затруднительное положение. 3 сентября 1993 года были подписаны так называемые Массандровские соглашения, которые должны были решить вопрос распределения ЧФ,а также судьбу другого назойливого "чемодана без ручки" – ядерного оружия, находившегося в Украине.

Осторожный Кравчук считает, что подписал в Ялте одни только протоколы о намерениях, которые ни к чему не обязывали. Иного мнения были в России (так же, кстати, как в ситуации с Переяславскими соглашениями 1654 года, которые стали началом конца украинского казацкого государства).

Подписанные украинским президентом документы стали основой для будущего раздела флота, согласно которому Украина получила лишь 18% кораблей, а остальные были отданы России в качестве оплаты долгов за газ. Конечно, по курсу, который был выгодным Кремлю.

Так Украина получила вражеский анклав в тылу – который станет плацдармом для оккупации Крыма в 2014 году. Парадокс ситуации в том, что будущий оккупант обязывался не покушаться на территориальную целостность Украины. Ее должен был гарантировать так называемый Будапештский меморандум.

Меморандум без гарантий

5 декабря 1994 года преемник Кравчука – второй президент Украины Леонид Кучма – поставил свою подпись под документом, согласно которому Украина теряла свой ядерный статус в обмен на моральную поддержку и обещание гарантий безопасности со стороны США, Великобритании и России.

Сейчас по этому поводу есть много спекуляций, в частности – маргинальных. Их выразителем стал глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, который на днях выразил публичное разочарование из-за невозможности шантажировать мир ядерным оружием. Взамен шантажировать можно было только статусом "обезьяны с гранатой" с риском от нового Чернобыля до новой Хиросимы.

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Фактически Украина оказалась на шпагате, ведь не было средств и технологических возможностей содержать ядерный арсенал. Кроме того, на власть оказывалось большое дипломатическое давление через международные каналы. Очень волновались из-за ядерного арсенала Украины в США, ведь еще со времен "холодной войны" ракеты, находившиеся на территории УССР, были нацелены на цели в США и американские объекты в Европе. В итоге Украина оказалась между двух огней и просто не было другого выхода.

Другое дело, что добиться можно было более конкретных гарантий, меньше деклараций и обещаний проведения каких-то причудливых консультаций. С другой стороны, даже улучшенный текст Меморандума вряд ли бы остановил Путина, ведь Россия неоднократно демонстрировала, что презирает международное право и понимает только язык силы. А она тогда была не на стороне Украины.

"Большой мир"

В 1997 году президенты Кучма и Ельцин подписали так называемый "Большой договор" между Украиной и Россией. Согласно ему Россия признавала границы Украины и отказывалась от территориальных посягательств, проведена демаркация границ (в основном – декларативная). Перед этим наконец был разделен Черноморский флот и определен далекий 2017 год как финальная дата его пребывания в Украине.

Как Кучма и Ельцин поделили Черноморский флот:

Президент Кучма взял курс на сближение с Россией, который назвал "многовекторностью".

Впрочем, получать бонусы и от Запада, и от Востока не получалось. Россия, которая во второй половине 90-х набирала силу в результате продажи собственных природных богатств (в первую очередь – углеводородов) начала активную экономическую экспансию в Украину и взяла под свой контроль целые отрасли промышленности.

"Дружба" была настолько прочная, что Украине пришлось в 2001 году взять на себя ответственность за сбитие россиянами гражданского самолета Ту-154 в небе над Черным Морем и гибель 78 человек. Другого выбора у Украины не было, ведь президент Кучма после убийства Георгия Гонгадзе стал нерукопожатным на Западе. В этой ситуация "дружба" с Россией выглядела для президента логичным шагом. Изоляция Украины усилилась в 2002-м, когда разгорелся так называемый "кольчужный скандал" вокруг якобы продажи Ираку произведенных в Донецке станций радиотехнической разведки "Кольчуга-М".

За "дружбу", конечно, пришлось платить. Так Россия получила новые преференции в Украине.

Не забыли россияне и о "мягкой силе". В начале 2000-х к набору российской попсы и пропаганды присоединилась так называемая "духовность". Москва сделала ставку на так называемую УПЦ МП, которая вскоре превратилась в настоящее гибридное оружие "русского мира".

Культурное сопротивление:

Также в Украине практически прописались российские церковники высших рангов – патриарх Алексий Второй (Алексей Второй), а впоследствии патриарх Кирилл (Кирилл) то и дело наведывались в Киев с так называемыми "пастырскими визитами", в ходе которых навязывали тезисы об общем прошлом, настоящем и будущем украинцев и россиян. На это тратились огромные деньги и ресурсы.

Остров раздора

Несмотря на то, что президент Кучма всеми силами демонстрировал лояльность, россияне не отказывали себе в попытках захватить то, что плохо лежит.

Пробой пера стал конфликт вокруг острова Тузла в Азовском море.

В 2003 году россияне отказали Тузле в ее геологической природе и запретили быть островом. Кусок суши, который со всех сторон омывала вода, объявили косой, то есть частью Таманского полуострова и соответственно – российского Краснодарского края.

Остров Тузла – как Россия готовила захват украинских земель:

В конце сентября 2003 года россияне самовольно начали строить дамбу, которая должна была соединить остров с российской территорией.

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Рейдерский захват остановили активные действия Киева, который едва ли не впервые продемонстрировал решимость в отношении РФ. На Тузлу лично прибыл президент Кучма в черном картузе и в сопровождении военных провел инспекцию. Россия отступила, остановила строительство и начала ждать новой возможности воткнуть Украине нож в спину.

Оранжевая революция

Через год после событий вокруг Тузлы украинско-российские отношения существенно ухудшились. Это было связано с событиями Оранжевой революции.

На выборах президента Украины 2004 года Россия сделала ставку на Виктора Януковича. Его главным конкурентом был прозападный кандидат – Виктор Ющенко.

Дважды осужденный представитель так называемого "донецкого клана", которого Кучма против собственной воли назначил наследником, был выгоден Москве. Он обещал быть полностью лояльным и выполнять все указания, а сам Янукович получил право на беспрепятственное обогащение для себя и своей "семьи".

Для раскрутки недалекого и ограниченного политика были привлечены большие деньги и лучшие российские и западные политтехнологи. За Януковича агитировали едва ли не все известные артисты – от Кузьмы Скрябина до Кобзона. Основной акцент кампании Януковича был на закреплении в головах людей разделения Украины на пророссийскую часть – Восток и Юг, и на прозападную – Запад и Север. Якобы пропасть между частями государства непреодолимая и надо немедленно делать выбор типа "пан или пропал". Прозападная часть всячески демонизировалась, жителей Востока пугали "агрессивным блоком НАТО" и другим бредом.

Впрочем, грубая работа не убедила – украинцы восстали и в результате Оранжевой революции привели Ющенко к власти.

Пятая колонна

Эйфория от победы была большая, но развить успех не удалось. В этом большую роль сыграла Россия. Она усилила давление на Украину: еще активнее задействовала пропагандистов и снова разыграла "газовую карту".

В 2005 году началась так называемая "Вторая украинско-российская газовая война". После победы Виктора Ющенко в "третьем" туре выборов президента Украины российский "Газпром" в одностороннем порядке потребовал увеличения цены на газ, которая была заморожена во времена Кучмы. Длительные переговоры ни к чему не привели и 1 января 2006 года "Газпром" остановил поставки газа в Украину, а перед этим обвинил ее в воровстве транзитного газа.

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Ситуацию удалось решить ценой уступок россиянам и появления олигарха-паразита Дмитрия Фирташа, которого Москва сделала распорядителем нового газового монополиста "РосУкрЭнерго".

Не забыла Россия и о Януковиче – он получил поддержку и вскоре возьмет реванш за поражение в 2005 году.

Также Москва поняла, что жестоко ошиблась в 2004 году, когда поставила все на Януковича. После работы над ошибками кремлевские стратеги решили держать яйца в разных корзинах и начали активно работать в различных сегментах украинского политикума, привлекая под свои знамена разных политиков.

В интересах России действовал уже не только один Янукович и "Партия Регионов", но и многие другие политики и партии. Например, ВО "Свобода" создавала картинку для российских СМИ, которые тиражировали образ неадекватных перепатриотов с ультраправыми взглядами.

На внутренней же арене задачей "Свободы", исходя из дальнейших событий, было блокирование важных политических решений и преобразование политического процесса в балаган, а еще – дискредитация националистического движения в глазах простых украинцев и преобразование его в маргинес.

Еще одним агентом влияния России стал Виктор Медведчук. Бывший серый кардинал времен Кучмы был объявлен резидентом президента Путина в Украине и получил значительные средства на проведение антиукраинской работы. На выходе в начале 2010-х вышел пшик, но Медведчук снова о себе напомнит через 10 лет.



Юлия Тимошенко и Владимир Путин, начало "большой дружбы" / Фото – РИА "Новости"

Откровенно пророссийскую позицию в ходе так называемой "третьей газовой войны" заняло высшее руководство государства. В частности действующая глава правительства – Юлия Тимошенко 18 января 2009 года заключила с Путиным, который тогда играл роль российского премьера, кабальные газовые соглашения. Базовая цена на газ выросла до 450 долларов за 1000 кубических метров, что было самоубийством для украинской экономики и не имело ничего общего с рыночной ценой и логикой.

Фактически Юлия Тимошенко совершила акт государственной измены и повесила на шею Украины ярмо. Именно под соусом его ликвидации уже следующий президент Украины – Виктор Янукович – подписывал пресловутые Харьковские соглашения.

Харьковские соглашения – измена тотальная

Весной 2010 года Виктор Ющенко проиграл выборы президента и Януковичу и "Партии регионов" удалось взять реванш. Едва ли не первым большим решением нового президента стали Харьковские соглашения апреля 2010 года.

Согласно им Украина получала скидку на газ, который сделала золотым Тимошенко за год до этого. Взамен режим Януковича согласился на продление аренды для россиян базы ВМС в Крыму до 2042 года, между прочим – вопреки Конституции Украины, которая запрещает размещение иностранных военных баз на территории Украины.

Харьковские соглашения – государственная измена Януковича:

Харьковские соглашения были восприняты обществом как предательство национальных интересов, собственно, им они и были. Сейчас Офис генерального прокурора ведет расследование обстоятельств заключения сделки, правда, большинство предателей давно спрятались в России. Это касается как Януковича, так и большинства членов кабинета Николая Азарова.

Уничтожение обороноспособности Украины

После харьковской капитуляции Россия продолжила наступление на Украину. Кремлю было мало лояльных политиков у власти, в Москве потребовали назначения на ответственные посты своих агентов. Янукович это молча проглотил.

Таким образом почти весь силовой блок забрали себе граждане России. СБУ возглавил гражданин России Александр Якименко, министром обороны стал также владелец российского паспорта – Дмитрий Саламатин. Россияне также заняли другие важные посты.

Как выяснилось впоследствии, их задачей было уничтожение обороноспособности и без того слабой украинской армии и системы безопасности государства. Благодаря им и другим агентам Россия смогла взять под полный контроль армию и спецслужбы.

Это сыграет трагическую роль в 2014 году, когда из-за паралича силовиков Россия захватит Крым и часть Донбасса, а также ибудет меть все шансы не остановиться на этом и откусить добрую половину территории Украины. Похоже, Украину от этого сценария спасло только чудо.

Торговые войны – Таможенный союз

После удачно проведенного Евро-2012 украинцы почувствовали, что являются частью европейского субконтинента и имеют гораздо больше общего с европейцами, чем с россиянами. Это поняли даже в "Партии регионов" – тогда Янукович (а он тоже является украинцем) начал осторожное движение в Европу.

Попытки евроинтеграции Украины вызвали истерику у Москвы, которая хотела загнать Киев в так называемый "Таможенный союз". В ответ на желание подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС Россия начала жестокий прессинг. Москва в одностороннем порядке начала торговую блокаду Украины, российский Санэпидемнадзор оперативно нашел в украинских продуктах угрозу для жизни россиян. Вне закона в России был объявлен украинский сыр (в 2012 году), в следующем году россияне подвергли репрессиям украинский шоколад (в первую очередь – производства компании Roshen).

Муки выбора:

Это был болезненный удар для украинских производителей, ведь большинство своих товаров они продавали непритязательным россиянам. Украинские товары в своем большинстве не соответствовали стандартам ЕС и не могли конкурировать с европейцами (в первую очередь, из-за желания экономить на логистике, упаковке и соблюдении экостандартов), зато были в разы лучше и качественнее российских. Тем более, стоили дешевле. Именно поэтому украинский бизнес пошел простым путем и занял понятный российский рынок.

Пика торгово-экспортная блокада Украины достигла в августе 2013 года. Тогда на российско-украинской границе остановились сотни фур и тысячи вагонов с украинскими продуктами. Также россияне заблокировали ввоз из Украины металлургической продукции. Таким образом правительству Азарова Россия передала привет и показала, что будет, когда Украина откажется от вступления в Таможенный союз.

Тогдашняя власть Украины все поняла и начала готовиться стать частью РФ, ведь Таможенный союз был только началом поглощения. Собственно, именно это было прописано в новой концепции российской внешней политики, принятой как раз в 2013 году.

Революция Достоинства и "русская весна"

Процесс ползучей оккупации Украины россиянами остановила новая революция. Майдан скинул президента Януковича и "Партию Регионов" и провозгласил курс в Европу и НАТО.

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В России быстро сориентировались и решили изменить тактику. Весной 2014 года Россия решилась на открытую военную агрессию против Украины и захватила Крым. Украинская армия и флот сопротивления практически не оказывали, а власть в Киеве не решилась отдать приказ о решительных действиях. Операция по оккупации Крыма была проведена молниеносно – Россия под дулами автоматов провела фейковый референдум, а потом в одностороннем порядке объявила об аннексии украинского полуострова.

Захват украинской суверенной территории не был признан миром и Россия оказалась под санкциями, а почти 2 миллиона украинских граждан, живущих в Крыму, стали заложниками режима Путина.

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После удачного захвата Крыма Россия попыталась повторить этот "трюк" на Востоке Украины. Впрочем, российским диверсантам и представителям пятой колонны удалось взять власть только в Луганске, Донецке и окрестностях. Вместе с тем Харьков, Запорожье, Херсон, Николаев и Одесса устояли и не стали частью "русского мира". Проект "русская весна" в Украине потерпел фиаско, но украинцам было от этого не легче, ведь началась полномасштабная война на Донбассе.

Война на Донбассе

Сначала на Донбассе появились российские диверсионные группы, у которых была задача поднять антиукраинское восстание среди запуганного населения сказками о "бендеровцах", которые активно распространяла российская пропаганда. Так возникло так называемое "ополчение". В начале оно было довольно многочисленное. Довольно быстро украинцы поняли, что их просто используют как "пушечное мясо", а боевики-ополченцы куда страшнее мифических "бендеровцев". Банды "ополченцев" не желали воевать, а только грабили всех без разбора, в частности – тех самых жителей Донбасса.

Летом 2014 года Россия ввела на украинскую территорию свои регулярные армейские части, которые нанесли украинской армии тяжелых поражений. Хорошо подготовленная и вооруженная до зубов россияская армия не скрывала, что пришла убивать украинцев. При этом российские пропагандисты не забывали обвинять во всех грехах именно украинцев.

После активных боевых действий 2014 – 2015 годов война на Донбассе перешла в полухолодную фазу. Заключенные в Минске президентом Порошенко кабальные для Украины договоренности остановили наступление России, но не принесли освобождение от оккупантов Донецку и Луганску. Сейчас война на Востоке Украины продолжается восьмой год и далека от своего завершения. За это время в результате открытой военной агрессии России погибли более 13 тысяч украинцев, более миллиона человек лишились крова и стали беженцами, разрушена вся инфраструктура Донбасса, региону нанесен ущерб на миллиарды долларов, а сам он превратился в зону экологического бедствия, гуманитарной катастрофы и территорию новых темных веков. Такой оказалась цена прихода "русского мира" на мирный украинский Донбасс.

Россия пыталась уничтожить Украину и превратить ее население в "русских" не только последние 30 лет, этот процесс длится несколько веков. История помнит много – уничтожение солдатами Петра Первого гетманской столицы Батурина и убийство всех его жителей, запрет украинского языка и культуры в 19 веке, войну большевиков против Украины, массовые политические репрессии и геноцид украинского народа в 1932 – 1933 годах, а также в 1946 – 1947 годах, русификацию и много других преступлений. Вопреки этому Украина выстояла, была и будет. Украинцы знают, кто их враг и больше никогда ему не подчинятся.