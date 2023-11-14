Россия 6 "Шахедами" атаковала Изюмский район: куда попали оккупанты
14 ноября 2023, 08:25Читати новину українською
Российские военные с помощью шести дронов-камикадзе типа "Шахед" ударили по Изюмскому району Харьковщины. Четыре ударных БПЛА удалось обезвредить, однако есть попадания.
Российская армия нанесла удар Изюмскому району 13 ноября около 22:00. В результате попадания было повреждено гражданское предприятие.
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Россияне попали в гражданское предприятие
На месте удара произошел пожар, однако пострадавших нет.
В Воздушном командовании "Восток" вечером 13 ноября информировали, что 4 дрона оккупантов были уничтожены в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. В частности, были обезврежены три "Шахеда" и SuperCam.
Россия атаковала Украину ударными дронами: что известно
- Россияне атаковали Украину несколькими группами "Шахедов". Так, в понедельник, 13 ноября, около 22:08 в Воздушных Силах ВСУ сообщили об отбое тревоги во всех областях из-за "Шахедов".
- Однако менее чем через час в Украине зафиксировали новую группу ударных дронов, которые двигались с Юга. Ночью воздушная тревога из-за атаки дронов распространились и на западные области, в частности Львовскую и Ровенскую.
- Звуки взрывов слышали в Староконстантинове, что в Хмельницкой области. Однако утром 14 ноября в Хмельницкой ОВА отчитались, что в регионе работала ПВО.
- Сообщений о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.
- Подробнее о ночной атаке российских военных рассказали в Воздушных Силах ВСУ. Сообщается, что в ночь на 14 ноября россияне атаковали Украину не только ударными дронами, но и баллистической и управляемой авиационной ракетами.
- Так, из района Приморско-Ахтарска (Краснодарский край России) были зафиксированы пуски 9 "Шахедов". Баллистическую ракету "Искандер-М" оккупанты выпустили из района Джанкоя в оккупированном Крыму, а управляемую авиационную Х-35 – из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области.
- В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 7 дронов-камикадзе.