В результате удара по супермаркету в Константиновке есть 17 раненых и 2 погибших

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В частности, под ударом оказался супермаркет в Константиновке, что в Донецкой области.

В результате удара по супермаркету в Константиновке есть по меньшей мере 17 раненых. Также известно о 2 погибших.

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Ударили из ствольной артиллерии

В Донецкой областной военной администрации рассказали о последствиях обстрела Константиновки. Там отметили, что враг обстрелял город из ствольной артиллерии и попал в супермаркет.

Это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян,

– отметили там.

На месте работают профильные службы. Последствия российского обстрела уточняются.

Враждебные действия российской армии подтвердил Андрей Ермак. Он отметил, что россияне умеют воевать только с гражданскими. Он убежден, что вороны должны почувствовать расплату за то, что они делают.