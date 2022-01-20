Россия агрессивна, потому что боится "заразиться" демократией от Украины, – премьер Латвии

Распространения демократии на свою территорию – вот чего боится Россия. И именно поэтому она сейчас ведет себя так агрессивно по отношению к Украине.

По меньшей мере, в этом убежден премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. 19 января на совместной пресс-конференции с главой правительства Польши Матеушем Моравецким остро звучала и тема напряжения между Западом и Россией.

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"Демократия заразна", и Россия этого боится

Глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что реальной угрозой для России Владимира Путина является распространение на нее демократии из Украины. Вот именно поэтому Кремль сейчас агрессивен к нашей стране.

Демократия заразна. Это привлекательная идея, ведь именно народ, а не автократы решает, кто управляет страной и в каком направлении ей двигаться,

– отметил Кариньш.

И добавил, что Латвия и Польша хорошо знают ценность идей демократии, ведь долгое время "жили в системе, когда люди не имели возможности выбирать" (когда входили в так называемую "зону влияния" Советского Союза в Европе).

Украинцы тоже выбрали этот путь, и сейчас определяют свою судьбу без указаний извне. Это та угроза, которую в Кремле действительно почувствовали, и именно поэтому Россия пытается дестабилизировать Украину,

– подчеркнул латвийский премьер.

Также, по его мнению, Россия уже атакует и Европу – используя поставки газа как рычаг влияния. Поэтому странам давно пора задуматься, как стать независимыми от российских энергоресурсов.

на этом же мероприятии глава правительства Польши Матеуш Моравецкий особо подчеркнул, что "не может быть уступок НАТО на угрозы и шантаж со стороны России". В частности речь и о газовом шантаже, связанном с "Северным потоком-2".

Напомним, в январе в Латвии:

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