Россия усиливает атаки на АЗС: авиаэксперт рассказал, как реально защитить заправочные станции

В последние две недели россияне довольно активно наносят удары по автозаправочным станциям в Украине. Речь идет об АЗС, расположенных вблизи линии соприкосновения или на границе с Россией. Однако существуют средства, которые позволят смягчить последствия таких ударов.

Об этом "24 Канал" рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, объяснив, почему именно противник наносит атаки по автозаправочным станциям в приграничной зоне и рядом с ЛБЗ. Также он объяснил, как именно можно защитить и обезопасить автозаправочные станции от вражеских ударов.

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Как владельцы АЗС могут защитить их от вражеских ударов?

Криволап отметил, что враг наносит удары по АЗС в прилегающих к нему районах, поскольку туда долетают управляемые FPV-дроны. Пока что далеко в тыл они не залетают, но к этому нужно быть готовыми.

"Однако защитить каждую АЗС невозможно, а использовать для их защиты зенитно-ракетные комплексы с ракетами стоимостью от миллиона долларов – нерационально. Нужно защищать не отдельные заправки, а целые районы с помощью мобильных огневых групп. Однако их концентрация недостаточна. К сожалению, в свое время плотность таких групп в тылу была уменьшена из-за переброски личного состава на фронт", – отметил эксперт.

Как защитить украинские АЗС от вражеских ударов: смотрите видео

Также, по его мнению, нужно устанавливать больше зенитных орудий и зенитных дронов-перехватчиков в приграничных зонах, чтобы уничтожать вражеские БПЛА на подлете. Потому что "Шахеды" встречают еще тогда, когда они пересекают границу или линию безопасности. Однако не всегда хватает средств поражения, чтобы перехватить их там.

Владельцам АЗС необходимо принимать инженерные меры безопасности, чтобы обезопасить их. А именно – закапывать топливные баки в землю, устанавливать бетонные заграждения между ними, защитные навесы и уменьшать объемы топлива, одновременно хранящегося на станции. Это требует затрат, но если АЗС будет уничтожена, это обойдется гораздо дороже,

– уверен Константин Криволап.

Противник, по словам авиационного эксперта, наносит удары по АЗС ради "картинки" для россиян, ведь взрывы и горящая заправка, на которой мог храниться даже небольшой объем топлива, выглядят эффектно. Мол, не только украинцы наносят удары по российской территории, но и россияне бьют по украинским АЗС.

Поэтому, чтобы минимизировать потери от ударов по автозаправкам и вообще их избежать, Украине нужно, как считает Криволап, получить дроны-перехватчики, установить больше радаров для того, чтобы перехватывать вражеские дроны. А в зонах, где сосредоточены АЗС, необходимо разместить запасы топлива.

Напомним, что 3 июля противник совершил атаку на АЗС в Лубенском районе Полтавской области. В результате удара, по предварительным данным, пострадали 6 человек, в том числе волонтер, гражданка Швеции. Также были повреждены оборудование АЗС, окна и автомобиль.