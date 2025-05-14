Россия усиливает давление на фронте: ВСУ фиксируют активизацию врага на двух направлениях

Российская армия увеличивает интенсивность боевых столкновений. В ВСУ не наблюдают признаков изменений в ближайшее время.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что Россия готовится к усилению боевых действий и уже активизировалась как минимум на двух направлениях фронта – Покровском и Новопавловском. Ситуацию он прокомментировал в эфире "Киев 24" сообщает 24 Канал.

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Что происходит на фронте

По словам Трегубова, враг демонстрирует готовность к интенсификации боевых действий. Этот процесс уже начался.

Россияне готовы к интенсификации и уже проводят ее на отдельных направлениях. Конкретное увеличение боевых столкновений на Покровском направлении и Новопавловском направлениях,

– заявил Трегубов.

Растет ли живая сила врага

Представитель ОСУВ "Хортица" отметил, что Россия обладает резервами для дальнейшего наращивания живой силы, особенно если будет полностью игнорировать собственные потери.

У них есть потенциал для этого наращивания,

– добавил он.

Заявление прозвучало на фоне анонсированных переговоров по урегулированию войны. В ВСУ не исключают, что Россия может стремиться улучшить свои позиции на поле боя перед возможными договоренностями.

Ранее сообщалось об увеличении боестолкновений на фронте. Больше всего атак украинские защитники отражали на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.

К тому же украинские Силы обороны остановили российские группы на Торецком направлении.