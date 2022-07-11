Активное использование россией С-300 может свидетельствовать об истощении запасов более мощных ракет, – ISW
Источник:ISW
россия начала активно использовать для удара зенитно-ракетные комплексы С-300. Это может означать, что она исчерпывает запасы более мощных ракет.
Зенитно-ракетными комплексами С-300 оккупанты били по наземным целям в Николаевской и Херсонской областях. Использование ЗРК таким образом неэффективно. Об этом сообщили в Институте изучения войны 10 июля.
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у россиян иссякают запасы
Использование зенитных ракет таким образом неэффективно, поскольку такие ракеты несут небольшую полезную нагрузку и оптимизированы для уничтожения несильных самолетов в полете, а не наземных целей,
– говорится в сообщении.
Использование С-300 для наземных ударов свидетельствует, что россияне испытывают трудности с защитой от украинской авиации и ракетных ударов в районе Южной оси.
Решение использовать ракеты С-300 в этой роли при этих обстоятельствах может свидетельствовать о том, что в россии заканчиваются ракеты класса "земля-земля" или что у нее не хватает деталей, необходимых для систем наведения ракет "воздух-воздух" или систем связи,
– пишет Институт.
Основные сообщения от Института изучения войны
- россияне провели ограниченные поисковые операции к северо-западу от Славянска.
- Они, вероятно, усиливают артиллерийские и ракетные удары западнее Бахмута, чтобы изолировать город от критических наземных коммуникаций.
- Оккупанты совершили ограниченную и неудачную наземную атаку к северу от Донецка.
- российское военное управление продолжает сформировывать особые добровольческие подразделения и боевые организации частных военных компаний, они частично состоят из старших мужчин и преступников.
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