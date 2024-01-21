"Что-то очень поджимает Путина": почему Россия активно опрокидывает технику через Мариуполь

По сообщениям советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, в Мариуполе фиксируется огромное количество вражеской техники и живой силы. Как отмечается, россияне опрокидывают ее через город в сторону Волновахи.

С чем связана такая активность российских войск на этом направлении 24 Канала объяснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Почему россияне активизировались в Мариуполе

Не секрет, что россияне сейчас терпят огромные человеческие потери на линии фронта. Тимочко убежден, что силы врага направлены на пополнение в рядах оккупантов, с этим и связаны такие движения на временно оккупированных территориях. Также на фронт активно опрокидывают вооружение.

Если это происходит в столь открытом режиме, значит – что-то очень поджимает Путина и его армию для того, чтобы не соблюдать элементарный режим секретности. В любом случае ждем ударов по ним,

– заметил военнослужащий.

Кроме того, постоянный "хлопок" на временно оккупированных территориях приводит к тому, что даже топливо снабжать железнодорожными путями, о которых известно силами обороны Украины, россиянам опасно. Поэтому их перевозят, используя москитный способ, автомобильным транспортом.

Эти движения россиян просчитываются украинским командованием, и любая последующая операция не станет неожиданностью для ВСУ.

Уже известно, что россияне постараются усилить свои войска на Угледарском направлении, также восполнить потери они будут пытаться на Авдеевском направлении.

Поскольку флот россиян после удачных попаданий по нему сейчас скрывается, а Крымский мост часто перекрывают, сухопутный коридор остается единственным путём логистики для оккупантов по всему южному направлению. А это большое логистическое крыло, которое все же требует увеличения транспорта.

Что известно об активизации россиян в Мариуполе