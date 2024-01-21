З чим пов'язана така активність російських військ на цьому напрямку для 24 Каналу пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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Чому росіяни активізувались в Маріуполі

Не секрет, що росіяни зараз зазнають величезних людських втрат на лінії фронту. Тимочко переконаний, що наразі сили ворога спрямовані на поповнення в лавах окупантів, з цим і пов'язані такі рухи на тимчасово окупованих територіях. Також на фронт активно перекидають озброєння.

Якщо це відбувається в настільки відкритому режимі, це означає – щось дуже підтискає Путіна і його армію для того, щоб не дотримуватися елементарного режиму таємності. В будь-якому випадку чекаємо ударів по них,

– зауважив військовослужбовець.

Крім того, постійна "бавовна" на тимчасово окупованих територіях призводить до того, що навіть паливо постачати залізничними шляхами, про які відомо силами оборони України, для росіян небезпечно. Тому їх перевозять, використовуючи москітний спосіб, автомобільним транспортом.

Ці рухи росіян прораховуються українським командуванням, і будь-яка операція, що буде їхнім наслідком, не стане несподіванкою для ЗСУ.

Уже відомо, що росіяни намагатимуться посилити свої війська на Вугледарському напрямку, також заповнити втрати вони намагатимуться на Авдіївському напрямку.

Оскільки флот росіян після вдалих влучань по ньому зараз ховається, а Кримський міст часто перекривають, сухопутній коридор лишається єдиним шляхом логістики для окупантів на всьому південному напрямку. А це велике логістичне крило, яке все ж вимагає збільшення транспорту.

Що відомо про активізацію росіян у Маріуполі