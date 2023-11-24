Увеличат в сотни раз эти публикации: какие фейки сейчас будет активно распространять Россия

В течение двух лет Россия активно распространяет фейки на разные темы и будет продолжать это делать. Враг считает, что таким образом может влиять на психоэмоциональное состояние населения.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала советник главы ОПУ Михаил Подоляк проанализировал самые распространенные темы, к которым прибегает российская пропаганда. Он объяснил их механизм и работают ли фейки.

Смотрите также Есть договоренности: Подоляк объяснил, как готовится Украина к вероятным обстрелам со стороны России зимой

Российская пропаганда

"Проблемы" с мобилизацией, от Украины "отвернулись партнеры", коррупция в стране и якобы "распродается" оружие, люди "устали" от войны и готовы идти на "компромисс" с Россией. А еще – "конфликт" военного и политического руководства. Это самые распространенные темы, к которым прибегает российская пропаганда.

"О конфликте военного и политического руководства они будут обязательно говорить, но для меня это странная конструкция. В Украине есть соответствующая вертикаль, где есть Главнокомандующий и Верховный Главнокомандующий. Подчиненный не может спорить с руководством, за исключением, если ведется дискуссия в рамках Ставки или военного кабинета. Политической дискуссии между ними быть не может, всегда все вопросы решаются в рамках дискуссии, в которой участвует определенное количество людей", – пояснил чиновник.

Михаил Подоляк о работе российской пропаганды: смотреть видео

Российские так называемые чиновники всегда в своих отчетах придумывают "победы" оккупационной армии. Их заявления далеки от реальности, но пропаганда работает на психоэмоциональное состояние.

"Сегодня, когда разворачивается соответствующий этап, разговоры о потерях, о несоответствии элементов мобилизации, которые используют те или иные ТЦК, будут более резонансными, чем если бы мы о них говорили, находясь в адреналиновом шторме. То есть, когда мы готовы идти вперед, несмотря ни на что", – сказал Подоляк.

Враг не прекратит количественно масштабировать фейки на упомянутые темы. Использует язык как инструмент проникновения внутрь страны и даже может прибегнуть к "состраданию" украинцам. Раньше они использовали тактику обиды.

Россияне будут количественно масштабировать все эти объективные вещи, чтобы создавалось впечатление, что везде коррупция, "неправильная мобилизация", все уже убежали из Украины. Россияне будут увеличивать в сотни раз такие публикации,

– подчеркнул советник главы Офиса Президента.

Как работает российская пропаганда: последние фейки оккупантов