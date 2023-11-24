Враг продолжит свою тактику атак дронами, которую применяет сейчас. Особенно по прифронтовым областям. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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"Они будут пытаться атаковать накопленными крылатыми ракетами. У них не такое "суперспособное" производство, как кто-то думает, они не много производят. Однако накапливают ракеты, чтобы атаковать критически-энергетическую инфраструктуру. Это очевидно", – добавил чиновник.

Способности Украины

Украина готовится ко всем возможным сценариям атак врага. По словам Михаила Подоляка, Владимир Зеленский предложил украинским партнерам дать в аренду хотя бы на зимний период системы защиты. Это позволило бы обезопасить еще большее количество объектов.

"Есть определенные договоренности. Есть первый, второй, третий формат защиты энергетических объектов. Я не буду раскрывать детали. Но я вижу на объектах, как они это делают. Они неплохо понимают, что будет происходить, исходя из опыта прошлого года. Есть договоренности с партнерами относительно дополнительного энергетического оборудования или дополнительных объемов, если нам потребуется электроэнергия", – пояснил советник главы ОПУ.

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Стратегия Путина

В свою очередь российский диктатор будет продолжать давление, в том числе на фронте, пока не будет трех осознаний у мировых лидеров. Первое – мир не вернется в довоенное время. Второе – его можно будет держать с точки зрения безопасного будущего, если на деле инвестировать в Украину. Третье – мир должен понять, что Россия обязательно проиграет, потому что от этого зависит будущее.

"После этого в самой России, в которой и так сегодня происходит много разнообразных процессов, которые дают понять, что они постепенно теряют управляемость многими процессами и их можно будет ускорить. Поэтому у нас будет другой этап войны", – сказал Подоляк.

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