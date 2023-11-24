Ворог продовжить свою тактику атак дронами, яку проводить наразі. Особливо по прифронтових областях. Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк.
Дивіться також "Шахеди" чи ракети: що частіше використовуватимуть росіяни для зимових атак по Україні
"Вони намагатимуться атакувати накопиченими крилатими ракетами. У них не таке "суперспроможне" виробництво, як хтось собі думає, вони не багато виробляють. Проте накопичують ракети, щоб атакувати критично-енергетичну інфраструктуру. Це очевидно", – додав посадовець.
Спроможності України
Україна готується до всіх можливих сценаріїв атак ворога. За словами Михайла Подоляка, Володимир Зеленський запропонував українським партнерам дати в оренду хоча б на зимовий період системи захисту. Це дозволило б убезпечити ще більше об'єктів.
"Є певні домовленості. Є перший, другий, третій формат захисту енергетичних об'єктів. Я не буду розкривати деталі. Але я бачу на об'єктах, як вони це роблять. Вони непогано розуміють, що буде відбуватися, виходячи з досвіду минулого року. Є домовленості з партнерами щодо додаткового енергетичного обладнання або додаткових обсягів, якщо нам буде потрібна електроенергія", – пояснив радник голови ОПУ.
Михайло Подоляк про підготовку України до зими: дивитись відео
Стратегія Путіна
У свою чергу російський диктатор продовжуватиме тиск, зокрема на фронті, допоки не буде трьох усвідомлень у світових лідерів. Перше – світ не повернеться у довоєнний час. Друге – його можна буде тримати з огляду безпечного майбутнього, якщо на ділі інвестувати в Україну. Третє – світ має усвідомити, що Росія обов'язково програє, бо від цього залежить майбутнє.
"Після цього у самій Росії, в якій і так сьогодні відбувається багато різноманітних процесів, які дають зрозуміти, що вони поступово втрачають керованість багатьма процесами та їх можна буде пришвидшити. Тому ми будемо мати інший етап війни", – сказав Подоляк.
Ймовірність обстрілів: прогнози та новини
- Військові експерти зазначають, що Росія не відмовилася від своїх планів щодо атак території України. Ворог накопичує ракети. Може мовитися про кількість у тисячу одиниць.
- Україна працює над посиленням заходів захисту. Але також важливо приділити увагу знищенню потужностей ворога. Наприклад, знищення потенційних ракетоносіїв знизить фізичну можливість Росії бити по Україні.
- У ніч на 24 листопада окупанти атакували Україну дронами "Шахед" та керованими авіаційними ракетами Х-59. Тривога лунала у декількох областях, зокрема у Хмельницькій керівництво області підтвердило роботу ППО.