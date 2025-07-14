Наемники России из других стран жалеют из-за участия в войне в Украине, – The Insider
- Россия вербует наемников из Сирии, Йемена и Ливии для войны в Украине, обещая высокий заработок.
- Наемники впоследствии жалеют о своем выборе и сталкиваются с трудностями в возвращении домой.
- Сириец Вахид погиб в сентябре 2024 года, а его семья не получила никаких компенсаций.
Выходцы с Ближнего Востока, которых завербовала Россия, после пребывания на фронте в Украине в основном жалеют о собственном выборе. Впрочем, их шансы на возвращение домой минимальны.
Россия активно вербует мужчин из Сирии, Йемена и Ливии на войну против Украины, организовав специальную схему. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Insider.
Смотрите также Немецкие войска готовы убивать российских солдат: Писториус назвал условие
Что происходит с российскими наемниками?
The Insider рассказало о сирийце Вахиде, который решил откликнуться на объявление, где говорилось о высоком заработке в России и ускоренном получении гражданства. Уже в России он узнал, что его отправляют в Луганскую область.
Хотя он и согласился воевать, уже через несколько месяцев записал своей семье в Сирии отчаянное голосовое сообщение об ужасах боевых действий и своем желании вернуться домой,
– говорится в статье.
Власти Сувейды безуспешно пытались договориться с российским посольством в Дамаске о возвращении Вахида. Еще по меньшей мере семь жителей провинции, которые воевали вместе с ним, также стремились вернуться домой.
Отмечается, что Вахид погиб во время "мясного штурма" в сентябре 2024 года.
Никаких компенсаций, как отмечается, его семья не получила. Россия неохотно признает участие иностранных наемников в войне против Украины, хотя система их вербовки фактически является частью государственного аппарата.
К слову, недавно BBC писало, что более 500 иностранцев из 28 стран, которые присоединились к российским вооруженным формированиям в войне против Украины, погибли на фронте. Журналисты установили имена 118 тысяч погибших российских военных.