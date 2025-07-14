Наемники России из других стран жалеют из-за участия в войне в Украине, – The Insider

Выходцы с Ближнего Востока, которых завербовала Россия, после пребывания на фронте в Украине в основном жалеют о собственном выборе. Впрочем, их шансы на возвращение домой минимальны.

Россия активно вербует мужчин из Сирии, Йемена и Ливии на войну против Украины, организовав специальную схему. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Insider.

Смотрите также Немецкие войска готовы убивать российских солдат: Писториус назвал условие

Что происходит с российскими наемниками?

The Insider рассказало о сирийце Вахиде, который решил откликнуться на объявление, где говорилось о высоком заработке в России и ускоренном получении гражданства. Уже в России он узнал, что его отправляют в Луганскую область.

Хотя он и согласился воевать, уже через несколько месяцев записал своей семье в Сирии отчаянное голосовое сообщение об ужасах боевых действий и своем желании вернуться домой,

– говорится в статье.

Власти Сувейды безуспешно пытались договориться с российским посольством в Дамаске о возвращении Вахида. Еще по меньшей мере семь жителей провинции, которые воевали вместе с ним, также стремились вернуться домой.

Отмечается, что Вахид погиб во время "мясного штурма" в сентябре 2024 года.

Никаких компенсаций, как отмечается, его семья не получила. Россия неохотно признает участие иностранных наемников в войне против Украины, хотя система их вербовки фактически является частью государственного аппарата.

К слову, недавно BBC писало, что более 500 иностранцев из 28 стран, которые присоединились к российским вооруженным формированиям в войне против Украины, погибли на фронте. Журналисты установили имена 118 тысяч погибших российских военных.