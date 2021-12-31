Россия анонсировала строительство нового военного полигона в Крыму

Российское минобороны анонсировало наращивание боевого потенциала в 2022 году. Государство-агрессор, в частности, намерено оборудовать 2 новых полигона, один из которых – в оккупированном Крыму.

В оборонном ведомстве России рассказали, что будут делать в новом году. Там даже придумали девиз: "ВДВ – войска тактической внезапности и боевой инициативы".

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Отметим, что полигон, который построят на оккупированном полуострове, хотят назвать "Старокрымский". Другой – "Новая Осока" – появится в Ивановской области России.

Планы государства-агрессора на 2022 год

В новом учебном году, который начался еще 1 декабря, проведут ряд мероприятий боевой подготовки. Москва стремится повысить уровень тактической подготовки соединений и воинских частей.

В течение 2022 года планируется провести около 100 различных учебных мероприятий. Больше всего усилий сосредоточится на том, чтобы подготовить армию к отработке действий по всем стратегическим направлениям.

Несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат современную технику.

Россия тренирует своих военных

Накануне Россия собирала десантников на масштабные учения в оккупированном Крыму. Тренировки организовали на военном полигоне "Опук". Военные отрабатывали боевые стрельбы десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений. Кроме того, учились разминировать участки местности и прикрывать войска от средств воздушного нападения. 25 декабря на полуострове устроили "сбор" командного состава Черноморского флота.

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