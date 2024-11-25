Россия атаковала 145 беспилотниками: сколько целей сбила ПВО

Россия постоянно атакует Украину ударными дронами типа "Шахед". По ним работает украинская противовоздушная оборона.

В ночь на 25 ноября Россия запустила 145 дронов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Как отработала ПВО

БпЛА летели с нескольких направлений. В частности, из Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарская, временно оккупированных территорий и Крыма.

Россия запустила по Украине 145 ударных дронов. По состоянию на 11:00 защитники неба сбили 71 беспилотник. Также 71 дрон локально потерян в результате успешной работы средств РЭБ.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

Силы ПВО работали в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.