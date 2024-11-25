Вночі проти 25 листопада Росія запустила 145 дронів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Незручні герої: що заважає нам бачити у військових звичайних людей і чому ми маємо це побороти

Як відпрацювала ППО

БпЛА летіли із кількох напрямків. Зокрема, з Орла, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованих територій та Криму.

Росія запустила по Україні 145 ударних дронів. Станом на 11:00 оборонці неба збили 71 безпілотник. Також 71 дрон локаційно втрачено внаслідок успішної роботи засобів РЕБ.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України,

– мовиться в повідомленні.

Сили ППО працювали у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.