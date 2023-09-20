Россия едва не убила журналистов из Швеции в Запорожской области: что известно об атаке дрона

Оккупанты с помощью БПЛА сбросили боеприпас на машину шведской съемочной группы. Иностранцы рассказали о подробностях российской атаки в Запорожской области.

Инцидент произошел 19 сентября в 11.30. Российские захватчики атаковали транспорт Даниэля Здольсека и Иоганна Фредриксона.

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Что известно об этой атаке

Шведские журналисты выжили. В момент атаки репортер Иоганн Фредрикссон и фотограф Даниэль Здольсек не находились в автомобиле. Находившийся вместе с ними украинский продюсер Александр Павлов получил легкие ранения. Также пострадали два сотрудника полиции, сопровождавшие съемочную группу.



Журналисты из Швеции / Фото из соцсетей

На этот раз нам повезло. Российская ракета, которую мы получили из беспилотника, попала прямо в дверь нашего автомобиля. К счастью, в машине никого не было. Все это было очень близко от нас,

– сказал Фредриксон.

В результате россияне уничтожили автомобиль вместе со съемочным оборудованием. Иностранцы освещали в Запорожской области контрнаступление ВСУ. Оба журналиста имели бронежилеты с надписью "пресса" на английском языке.



Уничтоженное россиянами авто / Фото из соцсетей

Как отреагировала Швеция

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал эту ситуацию совершенно ужасающей.

Это подчеркивает, что война постоянно затрагивает людей, абсолютно гражданских, и которые находятся там по другим причинам,

– сказал он.

Глава шведского правительства предположил, что начнется тщательное расследование. Также Кристерссон заявил, что Россия пытается снизить присутствие журналистов, чтобы они меньше освещали войну.

А шведский подполковник Йоаким Паасикиви заявил, что россияне сознательно атаковали журналистов. Он отметил, что у членов команды были отметки Press. По его мнению, у боеприпаса был небольшой заряд взрывчатки. Паасикиви предположил, что россияне работали с двух БПЛА. Один дрон мог производить разведку и предоставлять информацию о целях в конкретном районе.

Как отреагировала Украина

Спикер МИД Украины Олег Николенко написал в соцсетях, что ведомство решительно осуждает атаку российского беспилотника на съемочную группу TV4. Он отметил, что на всех журналистах были четкие отметки Press. Николенко назвал этот инцидент еще одним военным преступлением России против журналистов.

Также нападение россиян на представителей СМИ прокомментировала глава Запорожского областного совета Елена Жук. Она назвала это событие откровенной атакой на прессу. Жук подчеркнула, что это было умышленное нападение с понятной целью. По ее словам, этот инцидент следует расценивать как попытку убийства работников прессы и СМИ.

Россияне атакуют журналистов